Duminica Tomii, 9 mai 2021. Tradiţii şi obiceiuri la creştinii ortodocşi

Duminica Tomii, 9 mai 2021, ultima zi din Săptămâna Luminată, este încărcată de tradiţii şi obiceiuri pentru creştinii ortodocşi. Aceasta poartă numele de Duminica Tomii, marcând momentul în care Iisus se arată Apostolilor, printre care și Toma, cel care nu credea în învierea Mântuitorului.

În Duminica Tomii sunt cinstiți și morții, iar în Banat femeile pun diferite pachete cu pomeni pe ape curgătoare, iar copiii împletesc coșuri din nuiele, în care sunt așezate ouăle roșii, vopsite în ajunul acestei sărbători.

Tot în Duminica Tomii, în timpul slujbei, preotul sfințește colacii și ouăle aduse de credincioși la biserică, după care se caută o apă curgătoare, pentru a fi purtate de aceasta către sufletele morților.

Credincioșii spun că, astfel, ofrandele aduse îi vor elibera pe cei plecați dintre noi de o parte din păcate pentru a umbla prin locurile în care doresc.

După terminarea slujbei, oamenii merg în cimitire, pentru a participa la o altă slujbă, cea de comemorare a celor plecați în "lumea blajunilor", de unde vine și ziua de Paștele Blajinilor.

Duminica Tomii, 9 mai 2021. Semnificaţia sărbătorii care încheie Săptămâna Luminată

Nici Petru, corifeul Apostolilor, nici Sfantul Ioan, ucenicul iubirii, si nici chiar Sfantul Apostol Pavel, Apostolul neamurilor, nu au vreo Duminica inchinata si dedicata lor. De aceea, contempland Saptamana Luminata ca pe un Tabor al perioadei Penticostarului, descoperim in Duminica Tomii lumina Invierii lui Hristos, Care S-a aratat dupa opt zile ucenicului Sau apasat de indoiala din suflet, intrand prin usile incuiate, ca sa arate si sa ne descopere noua, tuturor, taina si calea spre Sine ca unica "Usa a oilor".

Pe de o parte, Duminica Tomii ne reveleaza intelesul celor trei cuvinte inspirate ale Sfantului Apostol Toma, "cel numit Geamanul", din Sfanta Evanghelie de la Ioan: "Sa mergem si noi si sa murim impreuna cu El"; "Doamne, nu stim unde Te duci si cum putem sti calea?" si: "Domnul meu si Dumnezeul meu". Cel dintai cuvant, prilejuit de vestirea mortii lui Lazar, strabate intreaga Saptamana a Patimilor, cel de-al doilea, rostit la Cina cea de Taina, Il determina pe Mantuitorul Iisus Hristos sa Se descopere pe Sine ca fiind "Calea, Adevarul si Viata", iar cel de al treilea cuvant incheie Saptamana Luminata prin preafrumoasa marturisire a dumnezeirii lui Hristos Cel inviat.

Raspunsul Mantuitorului dat lui Toma: "Pentru ca M-ai vazut, ai crezut. Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut", poate fi extins pana la noi si actualizat astfel: N-am vazut, dar credem: Facerea lumii si a omului, potopul de pe vremea lui Noe si curcubeul legamantului, Teofania de la Mamvri, Scara cerului de la Betel, Rugul aprins din Sinai, descoperirea lui Isaia din templu si a proorocului Daniel despre "Cel Vechi de zile", rapirea lui Enoh, mai inainte, si a Sfantului Ilie la cer, dupa minunile de pe Carmel si Horeb. N-am vazut, dar credem si marturisim: Steaua magilor de la Betleem si porumbelul Duhului Sfant de la Iordan, minunea de pe Tabor si rugaciunea din Ghetsimani, Rastignirea de pe Golgota si Invierea "cea de a treia zi", Inaltarea la cer si Pogorarea Duhului Sfant, descoperirea Sfantului Arhidiacon Stefan si aratarea Mantuitorului de pe drumul Damascului, revelatia din Patmos, precum si toate cele ce ne invata Biserica lui Hristos, cea "una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca", pe temeiul Sfintei Scripturi si al Sfintei Traditii Apostolice si patristice.

La opt zile dupa Pasti si la trei zile dupa Izvorul Tamaduirii, Duminica Tomii ne hraneste duhovniceste si ne adapa sufleteste atat prin Evanghelia zilei de la Ioan 20, 19-31, cat si prin Apostolul Duminicii de astazi din Fapte 5, 12-20, care niciodata n-ar trebui pierdut din vedere si in care ni se vorbeste despre semnele si minunile savarsite in popor prin mainile Sfintilor Apostoli, curand dupa Cincizecime si despre adunarea celor dintai crestini "in pridvorul lui Solomon", Aratarea lui Hristos Cel inviat inaintea Sfantului Apostol Toma, precum si puterea vindecatoare a umbrei lui Petru, cea plina de lumina lui Hristos, dupa Aratarea de la Marea Tiberiadei si mai ales dupa Inaltare si Cincizecime, "incat scoteau pe cei bolnavi in ulite si-i puneau pe paturi si pe targi, ca, venind Petru, macar umbra lui sa umbreasca pe vreunul dintre ei".

Tradiţii şi obiceiuri în Duminica Tomii, 9 mai 2021 sau Paştele Morţilor

Pentru că duminică este prima zi după Înviere când are loc pomenirea morților, sărbătoarea se mai numește Paștele Morților, sau al Blajinilor.

Blajinii reprezintă oamenii pașnici, incapabili de a face rău cuiva, care s-ar afla la vărsarea Apei Sâmbetei în Sorbul Pământului.

Aceștia sunt anunțați de oameni de venirea Paștelui prin aruncarea cojilor de ouă roșii în ape curgătoare. Pentru că durează o săptămână până ce acestea ajung la ei, se va sărbători Paștele cu o săptămână întârziere.

Tot de Duminica Tomii, credincioșii își plâng morții pe la morminte, după care întind mese fie în cimitir, fie lângă biserică, în aer liber.

Acesta este momentul în care, potrivit tradiției, oamenii pot sta la masă alături de sufletele celor plecați dintre noi, pentru a cinsti înviere Mântuitorului și cu aceștia.

