Întâmpinarea Domnului. Ce trebuie să faci astăzi pentru a avea spor și sănătate în casă

Întampinarea Domnului, are loc pe 2 februarie si este cunoscuta in popor si sub denumirea de Stretenie. In traditia romaneasca, Stretenia era vazuta drept o sfanta, care ajuta oamenii nevoiasi. Ziua de 2 februarie mai era si sarbatoarea vitelor si a babelor.

Traditii de Intampinarea Domnului

Este bine ca femeile sa duca pruncii spre inchinare la Biserica. Cand copilul face 40 de zile dupa nastere, mama il aduce la Biserica ca si "Mama lui Iisus". In numele familiei, ea il daruieste ca ofranda lui Dumnezeu si-l inchina la altar.

Credinciosii cinstesc Icoana Maicii Domnului pentru spor si sanatate in aceasta zi. Acest obicei mai poarta numele de "Imblanzirea inimilor impietrite" sau "Profetia lui Simeon".

In ziua de 2 februarie mai are loc si ziua ursului.

Traditia spune ca parintii isi ungeau copiii cu untura de urs ca acestia a fie puternici si sanatosi, fiind convinsi ca puterea ursului ii este daruita pruncului.

De Stretenie iese ursul din barlog.

Se zice ca daca ursul isi vede umbra inseamna ca va mai dura pana se va incalzi, asa ca se reintoarce in culcusul lui.

Batranii povestesc ca puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului neobisnuit al ursului, numit Al Mare sau Martin. Pentru a castiga simpatia si bunatatea ursului, oamenii puneau pe poteci vase cu miere si bucati de carne. Puterea acestui animal este transmisa asupra oamenilor, in special asupra copiilor.

Tot in aceasta zi are loc "Tarcolitul viilor", un ritual de ocol, indeplinit de viticultori.