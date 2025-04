Moaştele Sfintei Împărătese Elena vor fi aduse în pelerinaj începând de miercuri, 30 aprilie. Unde vor fi expuse

Moaștele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, vor fi aduse, începând de miercuri și până pe 8 mai, în pelerinaj din Veneția la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman, pentru câteva ore acestea urmând să fie așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților din proximitatea Catedralei Patriarhale, scrie Agerpres



"Este un an semnificativ pentru Biserica Ortodoxă Română - avem 140 de ani de la Autocefalie, 100 de ani de Patriarhat și 1.700 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din 325. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Mănăstirea Pantocrator se va continua tradiția pelerinajului în Duminica Mironosițelor. Pentru că noi, aici, în Mănăstirea Pantocrator, avem o tradiție a Pelerinajului la Duminica Mironosițelor. De ce aceasta? Pentru că principala ocrotitoare a mănăstirii este Sfânta Mironosiță, și-ntocmai cu Apostolii, Maria Magdalena. (...) Anul acesta este un an special, deoarece vom avea bucuria de a avea, aici, trupul întreg al Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin", a spus vicarul administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, Serafim Baciu, pentru Agerpres.



Deși Sfânta a fost inițial înmormântată la Roma, moaştele acessteia au fost mutate la Constantinopol, iar în anul 1211 au fost duse la Veneția de către cavalerii cruciați. Acestea au fost scoase în pelerinaj pentru prima dată în 2017, în Grecia, informează, marți, Agenția Basilica a Patriarhiei Române.



România devine, astfel, a doua țară ortodoxă care găzduiește moaștele Sfintei Împărătese Elena de la mutarea lor în Apus. Evenimentul are loc în contextul pelerinajului anual organizat la Mănăstirea Pantocrator cu prilejul Duminicii Femeilor Mironosițe.



Potrivit sursei citate, programul evenimentului liturgic desfășurat, miercuri, la Catedrala Patriarhală este următorul:



14:00 - sosirea delegației ce va aduce în România racla ce adăpostește Cinstitul Trup al Sfintei Împărătese Elena;

14:30 - 15:00 - deplasare către Catedrala Patriarhală din București;

15:00 - sosirea delegației și a Sfintelor Moaște la Catedrala Patriarhală;

15:10 -15:30 - săvârșirea unei slujbe specifice în Catedrala Patriarhală;

15:30 -18:00 - așezarea Sfintelor moaște, spre închinare, în Baldachinul Sfinților din proximitatea Catedralei Patriarhale;

18:00 - plecarea Sfintelor Moaște de la Catedrala Patriarhală către Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca;



La Mănăstirea Pantocrator, delegația Patriarhiei de Veneția și cinstitele moaște ale Sfintei Împărătese Elena vor fi întâmpinate de către Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Galaction. Potrivit Biroului de Presă al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, începând de miercuri și până pe 8 mai, Mănăstirea Pantocrator va fi deschisă în permanență pentru pelerini.

Mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Sfânta Elena, atașată mult de valorile religiei creștine, a trăit acum aproape două milenii, între anii 250 - 330 d.Hr. Prin râvna ei a fost descoperit locul Golgotei și s-a găsit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos.



Sfânta Împărăteasă Elena a ridicat lăcașuri de închinare pentru creștini atât la Ierusalim, cât și la alte locuri sfinte, mai întâi dorind însă a se zidi, la Ierusalim, Biserica Învierii, construită deasupra Sfântului Mormânt. Pentru marea contribuție la răspândirea și înflorirea creștinismului, Constantin și mama sa, Elena, au fost trecuți de Biserica Ortodoxă în rândul sfinților și sunt socotiți 'întocmai cu apostolii'.



Veneția găzduiește Moaștele Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin. Când a murit, Împărăteasa a fost îngropată la Roma, apoi corpul său a fost transferat la Constantinopol. În 1211 Moaștele Sfintei Elena au fost furate de venețieni, în timpul uneia dintre cruciade. De atunci, Moaștele au rămas în Veneția.



Sfânta Împărăteasă Elena este sărbătorită în Biserica Ortodoxă Română și în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, la data de 21 mai, împreună cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare. În Biserica Romano-Catolică este sărbătorită la 18 august.