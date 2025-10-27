Nicușor Dan i-a decorat pe Preafericitul Daniel și pe Patriarhul Bartolomeu I. „Statul român rămâne un partener loial al bisericii”

Primirea Sanctitatii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, si a Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), de catre presedintele Nicusor Dan, la Palatul Cotroceni. Foto: Agerpres

Statul român rămâne un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al bisericii, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, luni, la ceremonia de decorare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române, informează Agerpres.

Şeful statului a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unităţii Bisericii, a dialogului interconfesional şi interreligios, a păcii şi protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru efortul excepţional în sprijinirea României în relaţiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică şi Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia sa majoră la viaţa spirituală, educaţională şi morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unităţii naţionale şi a identităţii culturale, precum şi pentru importantele acţiuni îndreptate spre alinarea suferinţelor persoanelor aflate în dificultate, preşedintele României a conferit Patriarhiei Române Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Mare Ofiţer, Categoria G - "Cultele".

„În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic şi pluralist - respectul statului român faţă de toate cultele religioase şi rolul special al Bisericii Ortodoxe Române. Statul român rămâne un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educaţie, în viaţa comunităţilor şi în susţinerea celor aflaţi în suferinţă”, a spus preşedintele în cadrul ceremoniei de decorare.

El a descris momentul sfinţirii picturii Catedralei Naţionale drept unul „istoric”.

„Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualităţii româneşti, evocând frumuseţea arhitecturii bizantine îmbinată cu influenţe occidentale, o expresie a României europene şi creştine”, a afirmat Nicuşor Dan, adăugând că lăcaşul de cult este un simbol al comuniunii ortodoxe şi al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitaţie la unitate şi reconciliere, la respect faţă de tradiţie şi la încredere în viitor.

Nicuşor Dan a mai spus că evenimentul de duminică, „în această perioadă de tensiuni sociale, ne dă speranţă de reconciliere şi de dialog între diversele părţi ale societăţii româneşti”.

A evocat şi suferinţele îndurate de Biserica Ortodoxă în comunism. În acest context, Catedrala Naţională este „un simbol al renaşterii ortodoxiei româneşti şi a demnităţii noastre ca naţiune” şi „va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creştină şi a valorilor care au născut civilizaţia europeană”.

La rândul său, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a subliniat importanţa bisericii în societate.

„S-a spus pe bună dreptate că bisericile noastre au adus o contribuţie însemnată la înfăptuirea dreptăţii în societate. Cerinţa vremurilor este ca, alături de filantropie, să existe o angajare pentru societate dreaptă în structurile şi funcţionarea ei, precum şi pentru promovarea unei culturi a solidarităţii. Obiecţia că o astfel de opţiune ar implica biserica în ambiguităţile lucrurilor omeneşti, că iubirea creştină s-ar transforma inevitabil în acţiune politică nu corespunde conţinutului radical al Evangheliei”, a arătat Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, potrivit traducerii oficiale.

El a subliniat că „deşi biserica nu se ocupă de politică în sensul restrâns al termenului, mărturia ei în lume a contribuit şi continuă să contribuie la îmbogăţirea umanistă a politicii, căci pentru ea centrul vieţii este omul”. Astfel, a susţinut participarea bisericii la „dialogul contemporan despre dreptate, pace şi apărarea demnităţii umane”.

Patriarhul Daniel a evidenţiat că „în contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic şi economic, cooperarea dintre biserică şi instituţiile statului în spiritul respectului reciproc şi al dialogului eficient este esenţială pentru consolidarea păcii sociale şi a solidarităţii între oameni”.

Pictura în mozaic de tradiţie bizantină a Catedralei Naţionale a fost sfinţită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.