Reportaj cutremurător la 'Sinteza zilei'. Lecții tulburătoare de dincolo de moarte

Priviți cu atenție la ce s-a întâmplat în Italia pentru că doar așa cred că vom înțelege până la urmă care sunt lucrurile greșite și care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem de aici încolo", a spus Mihai Gâdea.

"Suntem în inima Lombardiei, la Bergamo, un oraș istoric declarat Capitala cuturii Italiene. Sunt aproximativ 120.000 de oameni rezidenți în oraș și peste 1.000.000 în toate provincia. Au curs multe lacrimi, a fost multă durere și suferință, foarte mulți au pierit: 6.000 de oameni au murit doar într-o lună.

Îm martie, familii întregi au fost decimate, a fost un lock-down total, carantină de grad 0, nimeni nu intra, nimeni nu ieșea, măsuri restrictive dintre cele mai dure. Acum, viața pare că își revine la normal, acea normalitate de dinaintea pandemiei", a explicat Mihaela Andrei

De la 1.000 de infectați pe zi, în luna martie, s-a ajuns în prezent la 10 cazuri pe zi.

"În doar câteva zile, ne-am trezit cu spatele la zid, cu un dușman invizibil, care a pus în genunchi foarte multe țări. Noi am avut foarte multe pierderi în familie. Și prieteni dragi de la care nu am putut nici măcar să ne luăm la revedere, cu o ultimă îmbrățișare. Nu am putut să vedem pe nimeni! O nepoată în vârstă de 53 de ani, un strănepot de 42 de ani, un văr în vârstă de 60 de ani, toți au murit în doar 3 săptămâni.

Nu i-am văzut deloc, au fost incinerați, nici măcar nu am putut să le dăm o îmbrățișare pentru ultima dată. Soțul a fost bolnav. A început cu febră de 38,5. Nu a mai putut mânca nimic, a pierdut 10 kilograme. Am fost prizonieri în propria casă și am trăit cu o mare frică", a mărturisit una dintre interlocutoarele Mihaelei Andrei.

Părintele Don Mario și-a pierdut nepotul în vârstă de doar 34 de ani.

"A fost o experiență foarte grea, a fost cea mai dificilă din viața mea profesională! Avea 34 de ani, la jumătatea lunii martie, mai precis pe 20 martie, a fost internat în spital, diagnosticat cu covid. După o perioadă de timp, din punct de vedere medical era rezolvată problema pulmonară, dar apoi au apărut o serie întreagă de complicații. I-a fost afectat pancreasul și apoi au urmat alte probleme devastatoare.

A fost o luptă foarte grea, după 5 luni a murit, din păcate. Înaintea lui, în urmă cu 3 luni, deși avusese o evoluție chiar bună în spital, a murit și fiul verișoarei mele. Deci, în foarte puțin timp, am pierdut un nepot (fiul surorii) și pe fiul verișoarei mele, aveau 36 de ani și 34 de ani", a povestit Don Mario Carminati, preot Parohia Seriate, Bergamo.

