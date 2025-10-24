Restricţii de circulaţie în Capitală pentru festivalul West Side Hallo Fest. Hărţile pe unde se poate circula în zona evenimentului

West Side Hallo Fest 2025 se va desfăşura la baza digului Lacul Morii, dar și pe promenadă, între străzile Mehadia și Cornului. Sursa foto: Agerpres

Restricţii de circulaţie au fost instituite în Capitală pentru desfăşurarea festivalului "West Side Hallo Fest". Evenimentul începe vineri, se va încheia duminică şi este organizat în zona Lacului Morii, potrivit Agerpres. Primăria Sectorului 6 a anunţat care sunt străzile pe unde se poate circula în zona evenimentului şi a publicat hărţi care sunt menite să îi ajute pe toţi cei care îşi doresc să ajungă la "West Side Hallo Fest".



Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au scris, vineri, pe Facebook, că schimbările în trafic sunt de joi seara, de la ora 23:00 până luni, la ora 06:00 şi că accesul este restricţionat în perimetrul bulevardul Constructorilor - Calea Crângaşi - strada Mehadia (cu excepţia riveranilor şi a persoanelor cu dizabilităţi, care pot intra la parcarea de pe Mehadia), precum şi pe strada Vasile Mohor (cu excepţia organizatorilor).



De asemenea, zone cu sens unic, de vineri până duminică, sunt: Intrarea Craiovei - dinspre Calea Giuleşti spre Vasile Mohor şi Aleea Lacului - dinspre Calea Crângaşi spre şoseaua Virtuţii.

Accesul pe promenadă este deschis doar de la Baraj până la Mehadia, pe o distanţă de un kilometru.

Vineri, intrarea la festivalul "West Side Hallo Fest" este liberă până la ora 22.00. Copiii sub 14 ani au acces gratuit în toate cele trei zile.



În weekend, la "West Side Hallo Fest" vin super artiști, super trupe, iar accesul va fi cu bilet: 60 de lei o zi, 100 de lei, două zile. La intrare, când scanezi biletul, primești o brățară, care îți dă posibilitatea să intri și să ieși fâră restricții.