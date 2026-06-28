Restricţii de trafic pe drumuri din mai multe judeţe, din cauza caniculei. Ce maşini n-au voie să circule până duminică, la ora 20.00

<1 minut de citit Publicat la 08:58 28 Iun 2026 Modificat la 08:58 28 Iun 2026

Restricţii de trafic pe drumuri din mai multe judeţe, din cauza caniculei/ Sursa foto: Agerpres

Centrul Infotrafic informează că duminică, până la ora 20:00, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi, în condiţiile avertizării meteorologice de caniculă, notează Agerpres.

Este vorba de judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Botoşani, Caraş-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Prahova, Satu Mare, Sibiu şi Suceava.

Exceptate de la aceste restricţii sunt mai multe tipuri de transport - de la transport de persoane sau alimente, la animale şi echipamente pentru situaţii urgente.

În funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, restricţiile pot fi ridicate, menţinute sau prelungite, precizează Infotrafic.

În condiţiile valului de căldură persistent, cu disconfort termic accentuat, poliţiştii recomandă conducătorilor auto adaptarea conduitei în trafic.