Rețelele de gaze din România sunt o bombă cu ceas. Tragediile se succed, autoritățile par paralizate

România, ţara în care scurgerile de gaze provoacă de 100 de ori mai multe decese decât în Europa de Vest. Foto: Getty Images

Rețelele de gaze din România sunt o bombă cu ceas. În ultimele luni, exploziile cauzate de scurgeri de gaz s-au succedat: case distruse, oameni răniți, unii chiar și morți. Iar în timp ce tragediile se repetă, autoritățile par paralizate. Reparațiile nu sunt considerate urgente, controalele sunt sporadice și legile nu sunt aplicate întocmai.

Mai multe blocuri şi clădiri au sărit în aer în ultimele zile, în mai multe oraşe din ţară. De cele mai multe ori din cauza acumulărilor de gaze. Din cauza sistemului de termoficare deseori nefuncţional, pe timp de ger, oamenii folosesc aragazul sau alte surse de încălzire pe bază de gaz. Chiar ieri, o explozie puternică, urmată de incendiu a avut loc într-o zonă industrială din Buzău.

-Stăteam în pat, am auzit o bubuitură mare și am fugit afară. S-a spart totul, uși, geamuri, tot.

Explozii cauzate din acelaşi motiv au mai avut loc şi la o plăcintărie din Cluj, în Alba Iulia, la secţia de poliţie din Lugoj sau în Vâlcea.

Între timp, la 3 luni de la tragedia din Rahova, oamenii se plâng ca sunt lăsați de izbeliște și părăsiți de autorități și cer primarului general Ciprian Ciucu să îi primească la o discuţie.

Paula Popa, administrator: Am dori să știm de ce nu s-a dat hotărârea de Guvern din partea domnului Bolojan prin care noi să nu ne pierdem dreptul de proprietate în caz că se demolează blocul. Am dori o ședință cu domnul primar, să știm și noi care sunt pașii de urmat. Ce se așteaptă? Să țim și noi concret încotro o luăm, nimeni nu vine să vorbească cu noi nimic.

Locuitor: Noi de ce nu putem să intrăm să ne recuperăm măcar actele? Mai avem bunurile noastre de preț acolo? Am plecat cu ce e pe noi, toți, o haină și o pereche de pantofi, atât.

Specialiştii de la ISU atrag din nou atenţia asupra metodelor de prevenţie.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU: Ar trebui să avem în vedere motivele pentru care se produc aceste explozii care au cam toate la bază acumularea de gaz în interiorul locuinței. Să facem o revizie la termen a echipamentului pe care îl folosim, o centrală termină sau o mașină de gătit, să facem o revizie a instalației și să montăm și un detector de gaz.

Dacă simțim un miros puternic de gaz trebui să ventilăm foarte repede acele spații prin deschiderea ușilor și ferestrelor, să nu pornim niciun echipament electric sau electrocasnic și nici să nu pornim un corp de iluminat, un bec.

În timp ce tragediile se repetă şi par trase la indigo cu cea din Rahova, autorităţile par blocate, iar reparaţiile nu par a fi considerate cazuri urgente.