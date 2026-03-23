Retromobil Club România demontează acuzațiile: „Miliardarii care evită taxe“ – o etichetă falsă și jignitoare

Scandal în jurul vehiculelor istorice: Retromobil Club România respinge acuzațiile despre "miliardari". Sursa colaj foto: Retromobil Club România

Retromobil Club România, autoritate națională FIVA, respinge ferm afirmațiile recente din spațiul public prin care s-a sugerat că facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice ar reprezenta un avantaj rezervat unor persoane extrem de bogate, numite în mod critic și demonizant, într-un discurs politic recent, „miliardarii României care se sustrag de la plata impozitelor“. „Muzeul pe roți al României nu este un privilegiu politic! O asemenea prezentare este falsă, nedreaptă și profund jignitoare pentru o comunitate construită în aproape trei decenii de muncă, pasiune și responsabilitate civică“, au transmis oficialii într-un comunicat.

În cei 28 de ani de existență, Retromobil Club România a reușit să reunească peste 6.000 de membri și aproximativ 11.000 de vehicule atestate istoric. Membrii noștri provin din medii sociale foarte diverse: studenți, salariați, antreprenori, pensionari, foști militari, profesioniști din numeroase domenii, oameni din familii care au ales să salveze și să păstreze o parte din patrimoniul tehnic și cultural al României.

„Misiunea Retromobil Club România este aliniată cu cea a Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice (FIVA), organizație acreditată UNESCO, de a proteja și păstra patrimoniul auto istoric; în acest sens, Retromobil, ca membru FIVA, susține menținerea legislației românești în acord cu normele Uniunii Europene, care prevăd facilități fiscale pentru vehiculele istorice“, au mai precizat reprezentanţii asociației dedicată vehiculelor istorice.

Comunitatea Retromobil a fost în permanență un spațiu de solidaritate și pasiune, în care oameni obișnuiți fac eforturi considerabile pentru a recupera, restaura și conserva vehicule care altfel ar fi dispărut definitiv. Multe dintre automobilele românești istorice existente astăzi au fost salvate și le putem vedea la evenimentele asociației tocmai datorită acestor oameni care au dat dovadă de sacrificiu personal, dedicare și respect pentru istoria țării.

Retromobil Club România și-a asumat o misiune unică, pe care statul român nu a livrat-o: aceea de a constitui un muzeu național pe roți și de a-l pune la dispoziția publicului din întreaga țară, în mod gratuit! În fiecare an, prin cele 180 de evenimente organizate, aducem împreună oameni din generații diferite și din toate mediile economice și sociale, creând un spațiu al respectului și solidarității între oameni, un lucru unic în țara noastră!

„Facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice trebuie înțelese, așadar, în acest context: nu ca un privilegiu, ci ca un instrument de susținere a conservării patrimoniului mobil, pe care statul român l-a recunoscut și sprijinit.

Atragem atenția că retorica politicianistă, ce opune în mod forțat comunitățile de pasionați altor categorii sociale, este periculoasă pentru că nu construiește solidaritate, ci divizează, stigmatizează și transformă în țintă publică oameni care contribuie, în mod concret, la păstrarea patrimoniului național și a unei părți din memoria țării noastre.

Facem un apel la responsabilitate, echilibru și respect în discursul public și cerem să nu fie transformate în țapi ispășitori sau prezentate în mod caricatural comunitățile care păstrează vie memoria tehnică și culturală a României.

Îi invităm pe toți reprezentanții vieții publice să participe la evenimentele noastre din calendarul acestui an, pentru a cunoaște în mod direct membrii comunității, valoarea activității lor și a descoperi rolul socio-cultural unic pe care îl are mișcarea pentru păstrarea vehiculelor istorice din România“, au mai subliniat oficialii din cadrul organizației neguvernamentale.

