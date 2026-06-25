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Rezultate Loto 6/49 de joi, 25 iunie. Numerele extrase şi premiile puse în joc

M.P.
1 minut de citit Publicat la 19:58 25 Iun 2026 Modificat la 19:58 25 Iun 2026
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loto
Rezultate Loto 6/49 de joi, 25 iunie / sursă foto: Hepta

Loteria Naţională a efectuat, joi, 25 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Pentru aceste trageri, la Loto 6/49, la categoria I, a fost un report de peste 6,64 milioane de euro, în timp ce la Noroc, premiul pus în joc a fost de peste 1,39 milioane de euro.

Rezultate Loto din 25 iunie 2026:

  • Loto 6 din 49: 10, 7, 4, 47, 21, 26
  • Noroc: 8 1 3 6 1 2 7
  • Super Noroc: 1 0 2 9 3 5
  • Loto 5 din 40: 25, 37, 15, 34, 33, 39
  • Noroc Plus: 5 0 1 1 8 3
  • Joker: 35, 23, 8, 19, 1 + 2

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report de peste 136.000 de lei și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro). 

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Etichete: Loto 6/49 Loteria Națională

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