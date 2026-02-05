Rezultatele Loto de joi, 5 februarie. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 19:14 05 Feb 2026 Modificat la 19:15 05 Feb 2026

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, de joi. FOTO: Hepta

Joi, 5 februarie 2026, au fost organizate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Tragerile au avut loc după ce, la extragerile de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat peste 30.700 de premii, în valoare totală de mai mult de 2,76 milioane de lei.

Numerele extrase joi, 5 februarie:

Loto 6/49: 15, 14, 7, 49, 19, 37

Noroc: 8 8 3 0 6 4 6

Joker: 6, 14, 33, 19, 43 + 7

Noroc Plus: 5 2 9 5 2 8

Loto 5/40: 34, 22, 35, 38, 16, 17

Super Noroc: 9 3 5 2 9 4

La Loto 6/49, premiul de categoria I nu a fost câștigat, astfel că reportul a ajuns la peste 20,70 milioane de lei (aproximativ 4,06 milioane de euro).

Și la jocul Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4,38 milioane de lei (circa 860.800 de euro).

În cazul jocului Joker, reportul la categoria I depășește 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a se află în joc peste 127.000 de lei (aproximativ 24.900 de euro).

La Noroc Plus, reportul de categoria I este de peste 493.700 de lei (circa 96.800 de euro).

Pentru Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 418.500 de lei (aproximativ 82.100 de euro).

La jocul Super Noroc, suma pusă în joc la categoria I depășește 22.400 de lei.

Câștiguri înregistrate la tragerile de duminică

La extragerea Loto 5/40 de duminică, un jucător a obținut un premiu de categoria a II-a în valoare de 84.447 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

Tot duminică, la jocul Noroc, categoria a III-a a adus un câștig de 53.737,68 lei, biletul norocos fiind achiziționat online, pe platforma joaca.loto.ro.