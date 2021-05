Mărturia unui român din Israel care şi-a petrecut noaptea sub tirurile Hamas: "Nu trebuie să ne plecăm în faţa terorii. Sperăm că armata va reuşi să oprească acest conflict"

Bărbatul spune că situația este grea pentru localnici, dar aceștia trebuie să facă față situației pentru că israelienii "nu au altă țară" în care să se ducă.

În noaptea de marți spre miercuri, alarmele au sunat aproape continuu iar tirurile asupra orașelor israeliene s-au domolit abia către dimineață, povestește David Nelersa.

Viaţa în "camera protejată" în sunetul alarmelor care anunţă rachetele Hamas

"Ne-am petrecut noaptea în buncăr, în camera protejată. Aseară, la ora 21, a sunat alarma. Am fugit repede ...

Fiecare apartament are o cameră specială cu pereţi groşi, cu obloane de fier. Le-am închis ermetic. Am stat în camera protejată.

Era un zgomot de nedescris. La un moment dat, o rachetă a căzut la noi în cartier şi s-a oprit şi curentul. Am rămas în întuneric. Telefoanele erau suprasolicitate şi nu aveam semnal. N-a fost uşor.

Prima alarmă a durat 45 de minute. Parcă niciodată n-a fost o alarmă atât de lungă. După aceea, cu intermitenţe, toată noaptea (au fost alarme).

Român din Israel: Sloganul "staţi în case" se aplică, dar din alte motive

Copiii au dormit acolo. Noi am mai ieșit, dar am făcut noapte albă. Am avut alarme şi la 3 dimineața, şi la 4, şi la 5. Abia la 5.30 dimineața au încetat.

În orașul în care stau eu nu au mai fost alarme, dar au fost în orașele din sud.

Școlile sunt închise, cei care au putut, au lucrat de acasă. Sloganul "stați în casă" a fost valabil la noi, dar din alte motive. N-avem încotro.

Deja s-a anunțat că la ora 18.30 (miercuri, n.r.) va fi o nouă salvă de rachete. N-avem încotro. Sperăm că armata va reuşi să oprească acest conflict.

Nu este ușor, dar nu trebuie să ne plecăm în fața terorii. Statul Israel este un stat democratic, are o conducere democratică şi, până la urmă, israelienii nu au altă țară.

Trebuie să facem față situației așa cum este. Sigur că într-o situație de război nu există câștigători, există doar pierzători, şi ne e teamă (...)

Copiii sunt instruiți. La fel cum ai japonezilor sunt instruiți ce trebuie să facă în caz de cutremur, şi copiii noștri sunt instruiți cum să procedeze în caz de alarmă", a spus David Nelersa la Antena 3.

Foto: Tiruri Hamas de rachete lansate din Gaza spre Israel, 11 mai 2021

Bilanţul raidurilor aeriene efectuate pe teritoriul palestinian a ajuns la 53 de morţi, după ce autorităţile israeliene au anunţat, miercuri, uciderea a 16 lideri ai grupurilor islamiste din Fâşia Gaza.

Potrivit Serviciului israelian pentru Securitate Internă (Shin Bet), șase lideri ai mișcării islamiste Hamas au fost uciși miercuri. Printre aceștia se numără Bassem Issa, comandantul filialei Hamas din oraşul Gaza.

Mişcarea islamistă Hamas a confirmat moartea lui Bassem Issa.

"În plus, au fost omorâţi zece lideri operaționali din diviziile de cercetare şi producție de armament ale Hamas", a transmis Shin Bet, potrivit cotidianului Times of Israel.

Bilanţul raidurilor aeriene israeliene în Fâşia Gaza a ajuns la 53 de morţi şi 320 de răniţi.

Separat, în Cisiordania, doi militanţi palestinieni au fost ucişi în confruntări cu serviciile de securitate israeliene, informează Mediafax.

"Acesta este începutul. Îi vom lovi aşa cum nici nu visau că va fi vreodată posibil", a declarat premierul în funcție al Israelului, Bejnamin Netanyahu, citat de agenţia Reuters.

