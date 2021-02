Mărturia unui român plecat la muncă în Marea Britanie și exploatat de o organizație criminală: "Am nevoie de ajutor"

Calvarul românului de 34 de ani, plecat în străinătate să îşi facă un viitor mai bun, a început în 2015 după ce s-a lăsat convins să se mute la Londra pentru a lucra la o spălătorie de mașini

La scurt timp după ce a ajuns în Anglia la spălătoria de mașini, românul a devenit victima unei organizații criminale care îl obliga să muncească 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână.

Mai mult, infractorii îl exploatau și pentru a crea identități false cu chipul său pe care le foloseau apoi pentru a deschide conturi bancare, probabil pentru a spăla bani prin ele.

Profitând de un moment de neatenție al infractorilor care-l sechestraseră, bărbatul a reuşit să fugă şi a luat cu el câteva acte pentru a dovedi autorităţilor că a fost sechestrat şi exploatat.

"Am luat câteva documente de identitate false din casă și am fugit la cea mai apropiată secție de poliție. Mi-era foarte frică să nu vină după mine și mi-era teamă că polițiștii nu mă vor crede.

Când am ajuns la secția de poliție, era închisă. Am fost nevoit să merg la altă secție cât de repede am putut”, a povestit românul.

"Am fugit înăuntru și am spus ‘Am nevoie de ajutor!’ în timp ce am aruncat pe biroul de la recepție colecția de documente de identitate false”, a mai românul pentru presa locală.

Autorităţile locale l-au ajutat pe român să se reintegreze din nou în societate și să-și găsească un loc de muncă legal

Din fericire, poliţişti au analizat cu atenţie povestea românului care s-a dovedit a fi adevărată.

Mai mult, autorităţile au luat legătura şi cu un ONG britanic care se ocupă cu susținerea victimelor din orice domeniu. Tânărul român a fost cazat într-o structură protejată până când a reușit să se reintegreze din nou în societate și să-și găsească un loc de muncă legal.

"ONG-ul m-a ajutat foarte mult. Ajutându-mă să obțin documentele de identitate, să găsesc cazare și să fac cursuri de engleză, m-a făcut să mă simt mult mai sigur pe mine.

După ce am plecat din structura protejată, am participat la sesiuni săptămânale cu ei unde jucam jocuri și făceam diferite activități. Acum mă simt fericit și în siguranță. Viața mea s-a schimbat complet”, a mai spus românul care acum, datorită autorităţilor locale, a scăpat de coşmar.

