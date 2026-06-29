România a obținut locurile 1 și 2 la competiția de robotică din SUA. Elevii din Buzău au doborât și un record mondial

Multinational Tech Invitational reprezintă o competiţie rezervată unui număr restrâns de echipe de top din cadrul FIRST Tech Challenge (FTC). Foto: Heart of RoBots / Facebook

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu” din Buzău, „Heart of RoBots”, a obţinut locul 2 la competiţia Multinational Tech Invitational desfăşurată în weekend la Maryland, SUA, dar şi locul 1 mondial la OPR (Offensive Power Rating), un indicator folosit în competiţiile majore de robotică pentru a estima contribuţia unui robot la scorul total al alianţei, stabilind un nou record mondial, scrie Agerpres.

Multinational Tech Invitational reprezintă o competiţie rezervată unui număr restrâns de echipe de top din cadrul FIRST Tech Challenge (FTC).

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„Suntem mândri să anunţăm că am terminat competiţia Multinational Tech Invitational pe locul al II-lea, după meciuri spectaculoase şi o luptă până la final alături de cele mai bune echipe din lume. Totodată, am reuşit să ne clasăm pe locul 1 mondial la OPR, având cel mai mare OPR din lume, şi să stabilim un nou record mondial de 650 de puncte. În ciuda tuturor obstacolelor întâlnite la această competiţie, am demonstrat că perseverenţa şi spiritul naţional pot transforma orice provocare într-o oportunitate de succes”, a transmis echipa pe Facebook.

Echipa de robotică a Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu” din Buzău, „Heart of RoBots”, a reuşit, în acest an, să devină vicecampioană mondială în cadrul competiţiei FIRST Tech Challenge din Houston, SUA, câştigând divizia Goodall, obţinând locul I în divizia da Vinci şi premiul Inspire Award, prima dată pentru România.