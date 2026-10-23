România acceptă vaccinurile donate de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Barbu cere reluarea exporturilor

România acceptă vaccinurile donate de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a aprobat vineri o hotărâre prin care statul român acceptă o donaţie de vaccinuri în valoare de 1.312.135 de lei din partea Comisiei Europene, pentru combaterea pestei micilor rumegătoare (PMR) şi a variolei ovine şi caprine (VOC), precum şi transmiterea acestora în administrarea ANSVSA, în vederea implementării campaniei de vaccinare la nivel naţional. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că va relua dialogul cu Comisia Europeană pentru deblocarea cât mai rapidă a exporturilor de ovine către țările terțe.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, donaţia constă în 1.100.000 de doze de vaccin, din care 300.000 de doze Pestevac, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) şi 800.000 de doze Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine şi caprine (VOC), notează Agerpres.

Deoarece valoarea de piaţă a donaţiei depăşeşte pragul de 500.000 de lei, prevăzut de Codul administrativ, a fost necesară adoptarea unei hotărâri de guvern, precizează sursa citată.

"Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri, la solicitarea autorităţilor române, deoarece pe teritoriul României evoluează infecţia cu virusul pestei micilor rumegătoare şi variola ovină şi caprină, boli care afectează sănătatea animalelor şi generează riscuri epidemiologice şi economice. Potrivit deciziilor CE, circulaţia ovinelor şi caprinelor vii către alte state membre şi ţări terţe este restricţionată până la 31 decembrie 2026.

Restricţiile afectează schimburile comerciale şi generează pierderi economice pentru crescătorii de ovine şi caprine. Vaccinarea este considerată o măsură necesară pentru controlul şi eradicarea bolilor, stabilizarea situaţiei epidemiologice şi crearea condiţiilor pentru ridicarea progresivă a restricţiilor", se arată în comunicat.

Vaccinarea se va realiza în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene şi va începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în ţară, mai precizează sursa citată.

România cere şi deblocarea exporturilor

Ministrul Agriculutii, Florin Barbu, spune că va relua dialogul cu Comisia Europeană pentru deblocarea cât mai rapidă a exporturilor de ovine către țările terțe.

"Dragi fermieri, împreună găsim soluții pentru toate problemele. Primul pas pentru rezolvarea crizei din sectorul ovin a fost făcut.

Guvernul a aprobat astăzi primirea de către ANSVSA a dozelor pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovinelor și caprinelor.

Luni merg la Luxemburg pentru a relua dialogul cu Comisia Europeană pentru deblocarea cât mai rapidă a exporturilor de ovine către țările terțe.

Fermierii au nevoie de sprijin și îi asigur că voi continua să găsesc rezolvare pentru situația în care se afă", a afirmat Barbu.