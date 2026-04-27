România are cea mai mare rată de decese în urma accidentelor rutiere, la nivelul UE. Ce spune Eurostat

Publicat la 13:21 27 Apr 2026

Cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere produse pe teritoriul Uniunii Europene s-a înregistrat în România, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat), valabile pentru anul 2024.

Cifrele indică 78 de victime la un milion de locuitori, în condițiile în care, comparativ cu 2023, numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2,2% în 2024.

Urmează Bulgaria (74) și Grecia (64), iar cea mai scăzută valoare a acestui indicator a fost în Suedia (20), Malta (21) și Danemarca (24).

În perioada menționată, au fost consemnate 19.934 de decese în UE, în accidente rutiere, față de 20.384 în 2023.

Conform Eurostat, este al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat un declin al numărului accidentelor.

Numărul deceselor în accidente rutiere a scăzut cu aproape 20% în 10 ani

Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în accidente rutiere s-a redus considerabil în ultimii ani, înregistrându-se un declin de 17,4% între 2014 și 2024.

Tendința a fost descendentă în această perioadă, cu mici creșteri în 2015, 2021 și 2022, după numărul scăzut de accidente rutiere mortale din 2020, în urma restricțiilor introduse în pandemie.

În cadrul nivelului 1 din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 1) al regiunilor UE, în 2024 cele zece regiuni cu cel mai mare număr de accidente rutiere mortale au fost în Germania, Italia și Spania.

Renania de Nord - Westfalia (în Germania) a fost singura regiune NUTS 1 cu peste 60.000 accidente (62.741). Urmează Bayern, tot în Germania, cu 49.374, și Nord-Ovest, în Italia, cu 48.815.