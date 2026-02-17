România domină topul UE la decese rutiere. Care e țara europeană cu cele mai sigure drumuri

Accidentele rutiere continuă să aibă un impact economic substanțial, costând UE aproape 2% din PIB. FOTO: Getty Images

România înregistrează cea mai mare rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 de decese la un milion de locuitori în 2024, arată un raport al Comisiei Europene privind progresul către obiectivul de a reduce la jumătate decesele și accidentările pe șosele până în 2030.

În acest context, Bulgaria ocupă locul al doilea în UE, cu 74 de decese la un milion, majoritatea în zone rurale, în timp ce Suedia rămâne țara cu cele mai sigure drumuri, cu 20 de decese la un milion de locuitori, potrivit Novinite.

La nivelul UE, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șosele în 2024, reprezentând o scădere de 12% față de 2019, dar totuși sub reducerea anuală de 4,6% necesară pentru atingerea obiectivelor pentru 2030.

Suedia are cele mai sigure drumuri din UE, cu 20 de decese la un milion de locuitori, în timp ce România a înregistrat cea mai mare rată, de 78 la un milion. Bulgaria a raportat 74 de decese la un milion, o pondere semnificativă fiind cea din zonele rurale.

În ciuda acestor cifre, Bulgaria rămâne pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivul pentru 2030, realizând o reducere cu 24% a numărului de decese din 2019 și făcând progrese în implementarea măsurilor prezentate în strategia națională de siguranță rutieră pentru 2021-2024.

Raportul evidențiază mai multe obstacole care încetinesc progresul. Limitările de finanțare au întârziat campaniile, dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană și siguranță rutieră, investițiile municipale specifice pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, precum și auditurile și inspecțiile. .

Accidentele rutiere continuă să aibă un impact economic substanțial, costând UE aproape 2% din PIB-ul său. Constatările Comisiei Europene subliniază că, deși statele a înregistrat îmbunătățiri măsurabile, sunt necesare investiții continue pentru a susține progresul și a spori siguranța rutieră.

România nu a transpus Directiva privind siguranța rutieră

Aminitm că România și Franța au fost atenționate că nu au transpus corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere. Comisia Europeană a deschis oficial procedura de infringement împotriva celor două state.

Executivul Comunitar reproșează României și Franței că au ignorat Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, prin care se stabilesc măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și vehicule motorizate cu două roți) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite.

Directiva Directiva 2008/96/CE prevede tratarea celor mai periculoase tronsoane de infrastructură identificate în cursul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri de remediere planificate.

Noile reglementări ale UE prevăd dispoziții privind necesitatea de a se acorda atenție lizibilității și detectabilității panourilor de semnalizare rutieră și marcajelor rutiere de către conducătorii auto și sistemele automate de asistență.