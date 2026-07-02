România e tot mai aproape de o autostradă continuă până la granița cu Ungaria. Secțiunea Margina–Holdea de pe A1 se apropie de 70%

La Tunelul 1, ambele galerii au fost străpunse (415 m și 367,5 m) și s-au încheiat mai multe etape de construcție. Sursa foto: Agerpres Foto

Lucrările la cel mai dificil tronson al Autostrăzii A1 Lugoj–Deva avansează într-un ritm susținut, ajungând la un stadiu fizic de aproape 68%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Finalizarea secțiunii Margina–Holdea va elimina ultimul tronson lipsă de pe autostrada care leagă centrul României de frontiera de vest.

La Tunelul 1, ambele galerii au fost străpunse (415 m și 367,5 m) și s-au încheiat mai multe etape de construcție. În galeria stângă s-au finalizat lucrările de torcretare, cele la fundațiile bolții întoarse și căptușeala interioară. În galeria dreaptă se lucrează la armare, cofrare și betonarea căptușelii interioare.

Tunelul 2, format din două galerii (1.985 m și 1.825 m): – la galeria din stânga au mai rămas de excavat 190 m, – la galeria din dreapta au mai rămas de excavat 480 m.

„Soluția inginerească inovativă folosită la construcția acestor tuneluri este un mixt între NATM (Noua Metodă Austriacă) și metoda cut and cover.

NATM presupune excavarea pe secțiuni mici, montarea rapidă a unui strat de beton (torcret) și a unor ancore metalice pentru a susține roca. Metoda cut and cover presupune ca săpătura să se facă de la suprafață. Această operațiune este urmată de betonarea pereților și acoperirea tunelului cu o placă de beton.”, a explicat șeful CNAIR.

În paralel se lucrează la terasamente, fundații, la cele 2 viaducte și la cele 2 pasaje de pe traseul autostrăzii. Contractul, cu o valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR. „Odată cu deschiderea circulației pe cei 9,13 km ai secțiunii Margina – Holdea (A1), va fi asigurată legătura completă pe autostradă între centrul României și frontiera de vest, pe o distanță de peste 360 km (de la Boița la Nădlac).”, a mai precizat Pistol.