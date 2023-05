România a redevenit eligibilă pentru a exporta în SUA produse din carne de porc provenite din unităţi româneşti certificate

România a redevenit eligibilă pentru a exporta în Statele Unite ale Americii produse din carne de porc provenite din unităţi româneşti certificate, a anunţat, astăzi, Ambasada SUA la Bucureşti.

Sursa foto: Profimedia Images

Ambasada SUA la Bucureşti a explicat că legile şi sistemul de inspecţie pentru siguranţa alimentelor din România au ajuns la nivelul celor aplicate pe plan intern în SUA, astfel că ţara noastră a redevenit eligibilă pentru a exporta produse din carne de porc.

"Recent, Serviciul de Inspecție și Siguranță Alimentară (Food Safety and Inspection Service - FSIS) al U.S. Department of Agriculture a stabilit că legile, reglementările și sistemul de inspecție pentru siguranța alimentelor din România ating un nivel de protecție echivalent cu cel aplicat pe plan intern în Statele Unite, restabilind astfel eligibilitatea României de a exporta în SUA produse din carne de porc provenite din unități românești certificate", se arată în anunţul Ambasadei SUA la Bucureşti.

Raportul final al misiunii de audit al instituției americane Food Safety and Inspection Service (FSIS) efectuat în România a concluzionat că sistemul românesc de inspecție a cărnii și produselor din carne este organizat astfel încât să ofere controlul final, supravegherea și aplicarea legislației cerute în SUA, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare.

"ANSVSA a continuat demersurile pentru finalizarea reinstalării echivalenței sistemului de inspecție a cărnii din România cu cel din SUA, răspunzând cu promptitudine la toate solicitările FSIS și ale United States Department of Agriculture – Animal and Plant Health Inspection Service (USDA – APHIS), în ceea ce privește cerințele suplimentare pe sănătate animală necesare în vederea exportului de salamuri crud – uscate din România în Statele Unite ale Americii", se mai arată în comunicatul ANSVSA.