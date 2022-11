România este pe prima pagină a agențiilor internaționale și în presa străină.

Sursa foto: CNN / BBC

Evenimentul organizat în București a pus, din nou, țara noastră în zona statelor care contează pe scenă globală.

Fie că vorbim despre agenții precum Associated Press sau publicații precum BBC, The New York Times sau Washington Post, toate au vorbit despre discuțiile între liderii NATO și declarațiile pe care aceștia le-au făcut cu privire la situația din Ucraina.