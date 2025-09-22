România primește de la NATO un sistem turcesc MEROPS care să detecteze dronele rușilor. Ucrainenii ne vor învăța cum să-l folosim

Militari ucraineni monitorizează, cu ajutorul unei drone cu vedere nocturnă, o porțiune a frontului din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

NATO va desfășura în România un sistem avansat de supraveghere aeriană turcesc, pentru a întări capacitatea de avertizare timpurie și reacție rapidă a țării noastre și a combate viitoarele amenințări aeriene venite din partea dronelor Rusiei. Polonia va beneficia, de asemenea, de un sistem similar de supraveghere aeriană, informează Euractiv.

Conform agenției de presă germane DPA, antrenarea militarilor români și polonezi pe acest sistem va fi făcută cu „sprijinul Ucrainei” și va începe de săptămâna viitoare.

Sistemul de supraveghere aeriană, numit MEROPS (acronim de la Multispectral Extended Range Optical Sight), este dezvoltat de o firmă din Turcia și poate fi folosite pe elicoptere sau drone proprii. Sistemul poate detecta ținte aeriene în orice condiții meteo, inclusiv de vizibilitate redusă.

MEROPS are astfel ca scop întărirea capacității de avertizare timpurie a României și Poloniei și scădere a timpilor de reacție în cazul viitoarelor amenințări aeriene venite din partea dronelor rusești.

Decizia NATO arată, conform Euractiv, inclusiv o adaptare la noile amenințări aeriene, prin adoptarea de sisteme optice avansate de supraveghere, complementare sistemelor tradiționale folosite în prezent (radare, avioane de vânătoare etc.) în misiunile de poliție aeriană extinsă ale Alianței.

Furnizarea sistemului MEROPS pentru România și Polonia vine în contextul noii misiuni a Alianței - „Santinela Estică”, anunțate de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul forțelor NATO în Europa, Alexus Grynkewich, în urma violării spațiilor aeriene ale Poloniei și României de către drone rusești.

Polonia a doborât, conform președintelui Zelenski, doar 4 din cele 19 drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

De asemenea, o dronă rusească a survolat spațiul aerian al României timp de aproximativ 50 de minute, fără a fi doborâtă. Conform MApN, piloții români de F-16 au primit „autorizarea” de a doborî drona însă „au decis să nu deschidă focul”.