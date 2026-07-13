România ridică problema apărării la Marea Neagră la reuniunea CAE de la Bruxelles. "Un hub de securitate, operaționalizat la Constanța"

Minele din Marea Neagră sunt unele dintre cele mai „viclene” și de lungă durată moșteniri ale războiului.Foto: MApN via Facebook

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, că, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, la care va participa şi ministra Oana Ţoiu, pe agendă este şi subiectul securităţii la Marea Neagră, la solicitarea expresă a ţării noastre și a altor state membre susținătoare. "Intervenția României va fi axată pe Hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră ce urmează să fie operaționalizat la Constanța și Varna, rutele comerciale și decizia României, împreună cu Turcia și Bulgaria, de a extinde colaborarea la protejarea infrastructurii critice", a transmis instituţia.

La reuniunea de la Bruxelles se va discuta şi despre situaţia din Orientul Mijlociu.

"Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă luni, 13 iulie 2026, la Consiliul Afaceri Externe (CAE) și la evenimentele din marjă, care se desfășoară la Bruxelles.

Reuniunea CAE va aborda teme de interes pentru securitatea europeană și avansarea intereselor economice ale Uniunii Europene și ale statelor membre.

Marea Neagră - este pe agenda CAE la solicitarea expresă a României și a altor state membre susținătoare. În cadrul sesiunii dedicate abordării strategice a UE la Marea Neagră, intervenția României va fi axată pe Hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră ce urmează să fie operaționalizat la Constanța și Varna, rutele comerciale și decizia României, împreună cu Turcia și Bulgaria, de a extinde colaborarea la protejarea infrastructurii critice.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este discutat cu accent asupra sprijinului european în domeniul energiei, iar intervenția României va fi axată pe necesitatea finanțărilor europene pentru avansarea conectării infrastructurii de energie la graniță și pe susținerea pachetelor de sancțiuni.

Cu privire la Orientul Mijlociu accentul urmează să fie pe cele mai recente evoluții din Iran, situația umanitară urgentă din Fâșia Gaza și soluția celor două state, Cisiordania și Liban și aspecte curente (relațiile UE-ONU, evoluțiile recente din Bosnia și Herțegovina).

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, va participa la întâlnirea UE- Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), cu participarea miniștrilor de externe ai CCG, și va avea întâlniri în marja acestuia", a comunicat MAE.