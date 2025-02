România, sufocată de droguri: traficanții se folosesc de darknet și monede virtuale. Iar consumul începe de la vârsta de 10 ani

DIICOT avertizează că numărul inculpaților minori a crescut considerabil. FOTO: Getty Images

România este, practic, sufocată de droguri. Un raport al DIICOT arată că traficanții împart marfa pe darknet, pe platforme ilegale, și că acceptă și plata în monede virtuale.

Anul trecut, a scăzut simțitor și vârsta consumatorilor: cel mai tânăr cumpărător a avut 10 ani.

Dacă până acum cel mai consumat drog era cannabisul, acum preferințele sunt pentru MDMA și amfetamină, droguri de mare risc.

DIICOT avertizează că numărul inculpaților minori a crescut considerabil.

Potrivit Agenției Naționale Antidrog, vârsta de debut în consumul de droguri a scăzut îngrijorător, ajungând la 10-11 ani.

În cazul în care părinții au suspiciuni că cel mic este consumator de stupefiante, pot merge la un laborator ca să ceară un screening toxicologic.

Cei care au fost implicați în consumul sau traficul de droguri povestesc pe rețelele de socializare cât de periculos este drumul presărat cu stupefiante.

„Am avut încă un dosar, mi-a făcut cineva 16, și am început să fumez mai mult în casă. La un moment dat am ajuns să-mi dau filme și să trăiesc în lumea mea. Și am început să vorbesc singur în casă. Și atunci am avut un șoc, am avut un declic: stai puțin, ce se întâmplă cu mine? Înnebunesc dacă o mai țin așa”, povestește unul dintre foștii consumatori.

Traficanții utilizează tot mai frecvent rețeaua darknet pentru a distribui aceste substanțe, iar acestea sunt plătite cu monede virtuale. Anchetatorii pierd, astfel, urma marilor traficanți.

De asemenea, autoritățile din România avertizează și asupra unui nou pericol: înființarea laboratoarelor clandestine de fabricare a drogurilor periculoase.

În 2024, autoritățile au confiscat peste o tonă de droguri de risc și de mare risc, precum și cantități semnificative de substanțe dopante și pulpă de fructe conținând cocaină.

Cu toate acestea, complexitatea și amploarea fenomenului impun adoptarea unor măsuri suplimentare, inclusiv programe de educație și prevenire destinate tinerilor, precum și intensificarea cooperării internaționale pentru combaterea traficului de droguri.