Românii ar putea avea încă o zi liberă legală. Liberalii au depus un proiect în acest sens

Surpriză pentru angajații din România: Încă o zi liberă ar putea fi adăugată în Codul Muncii. Sursa foto: Getty Images

Veşti bune pentru români. Pe lângă cele 17 zile de sărbători legale, ar putea beneficia de încă o zi liberă. Parlamentarii PNL au depus un proiect de lege prin care cer ca data de 10 mai să fie celebrată drept Ziua Independenţei Naţionale a României şi declarată sărbătoare legală.

Calendarul zilelor libere s-ar putea extinde: 10 mai, în centrul unui nou proiect de lege

De anul viitor ar putea fi introdusă în calendarul zilelor libere legale. Cu alte cuvinte, Codul Muncii s-ar putea "îmbogăţi" cu încă o zi nelucrătoare, respectiv cea de 10 mai. Toate acestea s-ar putea întâmpla în cazul în care parlamentarii ar vota proiectul de lege.

Acesta prevede sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României și declararea ei ca zi de sărbătoare legală, nelucrătoare. În expunerea de motive, parlamentarii argumentează că 10 mai este o dată fundamentală în istoria modernă a României, având o triplă semnificație regală între 1866 și 1947: sosirea principelui Carol I în 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea ca regat în 1881. A fost sărbătorită ca Ziua Națională, simbolizând independența și modernizarea țării.

Inițiativa, care îi are ca inițiatori pe deputații Alexandru Muraru și Gigel Știrbu, a fost deja depusă la Senat spre dezbatere iar printre semnatari sunt și doi foști miniștri, Sebastian Burduja și Mircea Fechet.

În comisiile de specialitate ale Senatului va intra în dezbatere până la sfârşitul acestei sesiuni şi există mari şanse de a fi votată şi în Camera Deputaţilor până la începutul lunii iulie, ceea ce înseamnă că, de anul viitor, ar intra în calendarul zilelor libere legale. Ar fi a optsprezecea zi nelucrătoare în Codul Muncii din România.

În prezent, în ţara noastră, există 17 zile libere legale. Trebuie menţionat că nu se pot bucura de toate, întrucât multe dintre ele cad în weekend.

Lista cu sărbătorile legale, în România

Anul Nou (1 și 2 ianuarie);

Boboteaza (6 ianuarie);

Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie);

Ziua Unirii Principatelor (24 ianuarie);

Duminica Paștelui;

A doua zi de Paste;

Ziua internaţională a Muncii (1 Mai);

Ziua Copilului (1 iunie);

Rusaliile;

Lunea Rusaliilor;

Adormirea Maicii Domnului (15 august);

Sfântul Andrei (30 noiembrie);

Ziua Națională a României (1 decembrie);

Crăciunul (25 și 26 decembrie).

Sărbătorile legale din România nu sunt doar repere în calendar, ci și momente de respiro, reflecție și apropiere de cei dragi. Fie că vorbim despre tradițiile religioase, precum Paștele sau Crăciunul, ori despre zile cu semnificație istorică și socială, acestea oferă oportunitatea de a păstra vii obiceiurile și de a celebra identitatea națională. Dincolo de zilele libere, ele rămân ocazii valoroase de a ne reconecta cu valorile care ne definesc.