Romantic FM - 32 de ani de muzică, nu zgomot

Pe 4 ianuarie 1994 se lansa un radio cu o identitate distinctă, un post care își propunea să transforme muzica în stare de bine. Astăzi, la 32 de ani, Romantic FM este unul dintre cele mai longevive și apreciate posturi din FM-ul românesc, un reper de stil, bun-gust și calitate.

De-a lungul timpului, Romantic FM a creat trenduri, a setat standarde și a demonstrat că muzica poate fi o experiență, nu doar un fundal. Cu cel mai original playlist din FM, cu cele mai multe piese difuzate fără repetiție și cu o colecție muzicală variată, rafinată și exclusivistă, postul a devenit un univers sonor unic.

Având un public premium, cu gusturi alese și o sensibilitate autentică, Romantic FM a fost, în toți acești ani, locul în care s-au ascultat cele mai frumoase cântece de dragoste și s-au trăit campanii devenite tradiție — Romantic IN LOVE, Un cântec cu Mărțișor, Sărbători cu cântece romantice, Trăiește muzica din viața ta, Arată-mi ce iubești — fiecare o declarație de dragoste pentru cei care ne ascultă.

În online, universul Romantic s-a extins prin platforma Romantic PREMIUM, unde ascultătorii pot regăsi același conținut exclusivist, dar fără reclame, în aceeași experiență muzicală autentică și memorabilă.

Ne găsiți în continuare pe 101.9 FM București, 98.6 FM Iași, 98 FM Bacău și oriunde în lume pe: https://romanticfm.ro/

La mulți ani, Romantic FM! 32 de ani împreună. Și încă mulți înainte!