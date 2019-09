Rovana Plumb, reacție după ce a fost respinsă de Comisia Juridică a P.E. pentru postul de comisar european: Nu am primit un răspuns oficial

Propunerea României de comisar european, Rovana Plumb, a fost respinsă de Comisia juridică a Parlamentului European. Contra Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari, 6 au votat pentru și doi s-au abținut.

Rovana Plumb ar fi urmat să ocupe portofoliul Transporturi în viitoarea Comisie.

În urmă cu câteva momente, Comisia Juridică a decis să trimită o scrisoare Comisiei Europene prin care se va semnala că există un conflict de interese în ceea ce o privește pe Rovana Plumb. Votul a fost 20 pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri.

Rovana Plumb a avut o primă reacție după această decizie. Fostul ministru al Fondurilor Europene susține că nu a primit nicio comunicare oficiașă din partea Comisiei Juridice în urma audierii sale.

”Azi am oferit colegilor europarlamentari din Comisia Juridica, asa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferente intre declaratia financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles si declaratia de avere depusa in Romania. Pana la aceasta ora nu am primit nicio comunicare oficiala din partea Comisiei Juridice in urma audierii mele.”, a spus Plumb.