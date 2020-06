S-a aflat! Ce notă a luat Cristian Tudor Popescu la BAC

Aceasta a fost dezvăluită chiar de CTP în urmă cu ceva timp într-un editorial despre dezastrul de la examenul de Bacalaureat în anii precedenți.

„Eu am facut liceul intr-o perioada in care cultura generala era un motiv de mandrie. Daca aveai cunostinte in mai multe domenii, daca vorbeai corect romaneste, erai un om respectat, un om “cu carte”.

Și exista o anume gratuitate in actul de a invata, voiai pur si simplu sa stii ca sa-ti reduci nestiinta, in care nu te simteai bine, nu gandindu-te neaparat ca vei avea astfel o slujba mai buna sau bani mai multi.

Nici macar notele nu erau un scop. Media mea la bacalaureat a fost 9.83, dar in timpul liceului am avut note de toata mana, fiindca citeam ce voiam si cand voiam eu. Dar citeam, stimati liceeni de azi, chiar citeam”, a povestit CTP.