S-au tipărit primele taloane de pensie cu ajutorul de la stat. Banii ajung cu întârziere din cauza zilelor libere de 1 mai

Pensionarii urmează să primească taloanele de pensie cu ajutorul în bani de la stat, după o lună de întârziere. Sumele ar fi trebuit să ajungă la oameni înainte de Paşte.

Mulţi pensionari vor folosi banii primiţi pentru a-şi acoperi datoriile pe care le-au făcut în perioada sărbătorilor. Aproape 3 milioane de pensionari cu venituri lunare sub 3.000 de lei beneficiază de aceste ajutoare financiare.

Casa Naţională de Pensii Publice a tipărit toaloanele cu ajutorul pe care o să-l primească aproximativ 3 milioane de pensionari în luna mai. Aceştia primesc 300, 400 sau 500 de lei, în funcţie de venitul pe care îl au.

Banii vin cu întârziere, după ce Guvernul i-a lăsat fără bani de Paşte. Banii vor veni cu întârziere oricum, 1 Mai este zi liberă şi pică într-o zi de vineri. Abia pe 4 mai se vor vira banii către poştă.

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv vor primi: 1.000 lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 lei, 800 lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 lei, 600 lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 lei.

Ajutorul financiar va fi acordat prin casele teritoriale de pensii, casele sectoriale de pensii, fără să fie necesare cereri din partea beneficiarilor.

Însă cum nu au primit banii înainte de Paşte, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, şi cu o putere de cumpărare tot mai scăzută, pensii care s-au devalorizat după ce au fost înghețate, tot mai mulți vârstnici s-au împrumutat la casele de ajutor reciproc ca să aibă ce să pună pe masă de Paște.

Cererea pentru împrumuturi înainte de Paște a crescut cu 20%. Cei mai mulți au luat sume între 400 și 1.000 de lei. Acum aşteaptă banii de la stat ca să-şi poată plăti datoriile.