În luna iunie, ARES oferă screening cardiac gratuit pentru depistarea malfomațiilor congenitale la copii, în cadrul campaniei "Nicio Zi Fără Joacă"

Screeningul cardiac va consta în consultație clinică și investigație EKG, efectuate gratuit la sediul din str. Tony Bulandra nr.27, în baza programărilor la numărul de telefon 0319300.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că incidenţa malformațiilor cardiace congenitale este de 8 la 1000 de copii nou-născuți vii sau o prevalență de 1-2%. În România incidența acestora este cuprinsă între 6-8 ‰ nou-născuți vii. Asta înseamnă că până la opt copii din o mie se nasc cu defecte cardiace congenitale.

Potrivit dr. Alina Oprescu, medic cardiolog pediatru, semnele unei malformații cardiace congenitale, diferă în funcție de vârsta copilului. La sugar și copilul mic pot să apară transpirații abundente, iritabilitate sau apatie, dificultatea alimentării, stare generală influențată, frecvență cardiacă crescută, frecvență respiratorie crescută, gemete și cianoză (o coloratură particulară la nivelul buzelor, membrelor). La copii mari apare oboseala la efort, palpitațiile, durerile toracice, sincopa (leșinul), dureri de cap persistente.

”Screeningul cardiac prin consult este foarte util deoarece poate depista simptomele și semnele unei afecțiuni cardiace. Prezența unui suflu cardiac poate fi semnul unor comunicări anormale cardiace sau al unor leziuni la nivelul valvelor cardiace. Examenul EKG completează consultul putând aduce informații în plus în ceea ce privește ritmul cardiac, prezența unor aritmii, extrasistole, a unor blocuri de conducere” explică dr. Oprescu.

În cadrul campaniei Nicio Zi Fără Joacă, cei mici vor primi cărți și creioane de colorat și vor învăța prin jocuri și desene despre importanța controlului regulat al inimii. Căpitanul Inimioară este un personaj de animație care explică celor mici cum decurge un consult cardiologic. Prietenii săi, EKG, ECHO, TENSIOMETRU și UMBRELUȚĂ sunt inspirați din intrumentele reale de investigație sau tratament pentru afecțiunile cardiace și fac întregul proces medical mai puțin stresant și mai ușor de înțeles pentru cei mici.

Malformațiile cardiace congentale se pot diagnostica cu ajutorul câtorva investigații clinice. Examenul clinic poate releva prezența unui suflu sistolic, a unor tulburări de ritm sau poate decela prezența unor valori tensionale crescute pentru vârsta copilului.



Electrocardiograma (EKG-ul) poate diagnostica diverse tulburări de ritm sau de conducere, extrasistole, cât și boli cardiace ce se pot asocia cu risc crescut de evenimente adverse cardiovasculare (sindrom QT lung, Sindrom Burgada, cardiomiopatia hipertrofică)

Ecocardiografia transtoracică este considerată cea mai importantă componentă din arsenalul de investigații, aceasta putând diagnostica malformațiile cardiace din prima zi de viață - comunicarile anormale de la nivelul inimii (DSA - defect septal atrial, DSV - defect septal ventricular, PCA – persistența de canal arterial, FOP – Foramen Ovale Patent), malformații valvulare (stenoze sau regurgitări), boli ale miocardului (cardiomiopatii).

Dr. Alina Oprescu, medic primar cardiolog este supraspecializată în cardiologie pediatrică la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş și deține atestare europeană EACVI-AEPC Ecocardiografie în Boli Cardiace Congenitale. Este medicul care îi va consulta pe micuții curajoși în cadrul campaniei de screening Nicio Zi Fără Joacă, la ARES.

”Este o campanie care îmi este foarte dragă și la care am participat și anul trecut întrucât consider că screeningul malformațiilor cardiace la noi în țară poate fi îmbunătățit pentru a diagnostica cât mai multe dintre aceste boli și a le trata în timp optim, astfel încât acești copii să aibă șansa la o viață normală. De asemenea o consider o inițiativă extrem de lăudabilă din partea sistemului privat de a oferi oprtunitatea diagnosticării în timp util a unor boli cardiace la un numar ridicat de copii, în contextul unei campanii pro-bono. Vă așteptam cu drag în cadrul centerelor Ares, unde micii dumeavoastră eroi pot să-i cunoscă pe eroii noștri - Capitanul Inimioara și prietenii lui” a declarat dr. Alina Oprescu.

În primele șase ediții ale campaniei, au fost evaluați peste 1500 de copii. În urma consultațiilor, unul din opt copii a fost depistat cu afecțiuni de care părinții nu știau: aritmii respiratorii, bradicardii sinusale, tahicardii ventriculare, aspect de hipertorfie ventriculară stângă și dreaptă, BRD minor, etc. Printre micuții testați s-au numărat și câțiva copii în cazul cărora electrocardiograma și consultul au ridicat suspiciunea de malformații congenitale cardiace (Defect Septal Atrial, Persistență de Canal Arterial).

Misiunea ARES în România este să asigure accesul unui număr cât mai mare de pacienți la tratamente inovatoare care păstrează integritatea corporală. De-a lungul celor peste 10 ani de activitate, la ARES au avut loc 15 premiere medicale naționale și internaționale.