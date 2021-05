Pericolul din căpșunile de pe piață. 98% dintre ele au pesticide. Cum le consumăm sănătos

Căpșunile conțin chimicale care să le facă să crească repede și să fie foarte mari, dar fără gustul de altădată cu care eram obișnuiți când eram mici.

Căpșunile conțin peste 10 tipuri de chimicale, iar unele dintre ele ajung și la 17, potrivit Environmental Working Group (EWG), organizația nonprofit din SUA. Au fost depistate pesticide în 40% dintre căpșuni.

Organizația analizează an de an datele de testare și identifică fructele cu cel mai mare număr de pesticide. 98% dintre căpșuni, piersici, nectarine și mere au cel puțin un produs chimic. În plus, testele au fost efectuate după ce fructele au fost spălate și curățate.

Cele mai periculoase pesticide se află în căpșuni

Pesticidele din căpșuni prezintă riscuri mari de sănătate pentru consumatori, dar și pentru lucrătorii care locuiesc în apropierea fermelor de căpșuni. În plus, unele pesticide sunt atât de periculoase încât au fost interzise în unele țări.

Metoda simplă prin care putem scăpa de pesticidele din fructe şi legume

Pentru a elimina pesticidele, aveţi nevoie doar de oţet alb. Tot ce trebuie să faci este să amestecaţi 90% apă şi 10% oţet alb într-un vas mai mare şi lasati produsele să se înmoaie în acea soluţie timp de cel puţin 20 de minute. După aceea, clătiţi-le cu apă rece.

După perioada în care le-aţi lăsat la înmuiat veţi observa pe fundul vasului reziduul de pesticide ascuns în fructe şi legume. Această metodă vă scapă de 70% din reziduuri.

