Sfatul dr. Craiu pentru a descoperi eventuale suferințe emoționale ale copiilor: ”Să pună copiii pe cântar”

Pediatrul Mihai Craiu i-a sfătuit pe părinți să își cântăreasca copiii, întrucât diferențele de greutate pot ascunde probleme emoționale.



”Unul din lucrurile care chiar poate fi făcut, și noi la spital am dezvoltat o aplicație, ar fi să se uite la copil, să il pună pe cântar. Unul dintre primele semne ale unui dezechilibru emoțional este cel ponderal. Cred că sedentarismul, statul în fața ecranelor, mâncatul compulsiv ar putea fi sesizată și de părinți.

Aș recomanda parintilor care au copii care au suferit variații de greutate, în plus sau în minus, să se adreseze medicului. Uneori acestea ascund sub ele suferințe ale sufletului”, a spus dr. Mihai Craiu, medic primar în cadrul Institului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandru-Rusescu” din Bucureși.



Declarația a fost făcută în cadru dezbaterii „Tulburari psihoemotionale la copii in contextul pandemiei” organizată online de Salvați Copiii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal