Trecutul neștiut al dr. Virgil Musta, medicul din Timişoara care a vindecat cei mai mulți bolnavi de COVID-19

Puţini ştiu însă, că, în urmă cu mai bine de 20 de ani, Virgil Musta a fost căpitanul echipei naționale de fotbal a medicilor din România, potrivit gsp.ro.

"Eu am făcut tenis de performanță când eram tânăr. Apoi, după ce am intrat la facultate, n-am mai făcut tenis, dar am avut o echipă foarte bună de fotbal. Am câștigat tot ce însemna meci de fotbal la nivel de facultate, pe teren mic (...) Am fost căpitan, aveam cea mai mare autoritate!", își amintește Virgil Musta.

De ce nu a ales fotbalul?

Se pare că finanțarea și organizarea echipei au dus la sfârșitul eventurii sportive pentru Virgil Musta.

"Încetul cu încetul, echipa s-a destrămat. Eram medici care terminaseră Medicina și eram adunați din diferite zone ale țării. Doi lucrau la București, la firme de medicamente, și nu ne-am mai organizat. Am mai fost invitați la turnee, dar nu ne-am mai dus și până la urmă a încetat această colaborare. Nu eram finanțaţi de nimeni, trebuia să ne finanțăm singuri la acele turnee finale”, a adăugat medicul.

"(...) Mai joc fotbal, dar doar pe teren mic, pentru că am 62 de ani", a mărturisit dr. Virgil Musta.

Profesorul Virgil Musta a găsit cheia tratamentului pentru coronavirus

Luna trecută, medicul avea 400 de pacienţi vindecaţi de COVID-19.

Tot atunci, el spunea că a găsit cheia tratamentului împotriva noului coronavirus.

Noua schemă aplicată, care a fost instituită în urmă cu trei săptămâni, dă rezultate foarte bune.