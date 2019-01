Ministrul Sănătății, anunț despre vaccinurile antigripale

Foto: Pixabay

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri că stocurile de vaccin antigripal ar putea fi suplimentate dacă sunt cereri din partea medicilor de familie şi a Direcţiilor de Sănătate Publică.



"În data de 6 ianuarie erau aproximativ 1.200.000 de persoane vaccinate, prin urmare în jur de 100.000 de doze ar fi trebuit să existe în stocurile Direcţiilor de Sănătate Publică sau medicilor de familie. Am discutat cu cei de la Asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi am solicitat cererile concrete pe care medicii de familie le-au mai făcut sau le vor mai face în continuare DSP-urilor, pentru că la începutul sezonului eu am mai declarat foarte clar că am suplimentat numărul de doze de vaccin antigripal cu 300.000 şi, dacă ar mai exista estimări care să mă facă să suplimentez aceste doze, eu aştept cererile. Ministerul Sănătăţii are un acord-cadru valabil până în luna noiembrie cu furnizorul de vaccin antigripal, deci, teoretic, aştept cererile medicilor de familie, Direcţiilor de Sănătate Publică, dar cu încadrare în acel acord-cadru. Vom verifica să vedem cele 100.000 de doze rămase în stoc dacă mai există, dacă au fost distribuite, ce s-a întâmplat cu ele", a afirmat ministrul Sănătăţii, la Digi 24.



Potrivit Sorinei Pintea, la nivelul populaţiei care nu intră în categoriile de risc nivelul de vaccinare antigripal este foarte mic.



"Ministerul Sănătăţii finanţează vaccinurile pentru grupele de risc. În 2016 au fost achiziţionate 640.000 de doze (de vaccin antigripal - n.r.), în 2017 - 1.020.000 de doze, iar în 2018 - 1.300.000 de doze. Deci, am încercat să acoperim toate grupele de risc, dar restul populaţiei dacă doreşte şi este necesar să se vaccineze poate să achiziţioneze vaccinul din farmaciile cu circuit deschis. La nivelul populaţiei care nu intră în categoriile de risc nivelul de vaccinare antigripal este foarte mic", a precizat ministrul Sănătăţii.



Pintea a explicat că medicul de familie este obligat să facă vaccinul persoanelor din grupa de risc de pe lista lui: pacienţilor bolnavi cronic, copiilor, femeilor gravide.



"Medicul de familie nu este obligat să facă vaccin persoanelor din afara categoriei de risc, decât dacă vine cu el cumpărat. Ministerul Sănătăţii, prin medicul de familie, finanţează vaccinurile pentru persoanele din grupele de risc", a spus ministrul.



Ea a reamintit că este foarte important pentru prevenirea îmbolnăvirii ca oamenii să respecte minimele reguli de igienă.



Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la nouă, potrivit unei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică dată publicităţii marţi.



De asemenea, numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS şi pneumonii) a fost de 52.991 în intervalul 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, cu 9,1% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămână a sezonului precedent (48.546) şi cu 32,5% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (39.978), informa pe 10 ianuarie Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.