O pacientă de la ATI Arad, despre frigul din saloane: "Este inuman ce se întâmplă. Mă simt ca la morgă. Sunt bătrâni aici care mor de frig şi nu zic nimic"

Tot mai mulţi pacienţi îşi fac curaj şi încep să povestească calvarul pe care sunt nevoiţi să îl indure în secţiile COVID din spitale.

Este şi cazul unei paciente de la ATI ARAD care nu mai suportă frigul din saloane şi care dezvăluie condiţiile inumane prin care sunt nevoiţi să Îndure boala zeci de pacienţi, majoritatea vârstnici, infectaţi cu virusul SARS-COV-2.

"Este inuman ce se întâmplă. Mă simt ca la morgă"

M-am internat în Spitalul Municipal și este inuman ce se întâmplă. Eu sunt tânără și am ajuns să mă doară oasele de frig. Am făcut un pic de gălăgie ne-a aducs un calorifer, după care se pare că au venit și l-au luat că nu mai avem nevoie de el. De la 4:00 dimineața abia dacă am apucat să mă încălzesc cu ciorapi și cu pătura aia mică de prunci pe care îmi ia dat-o care îmi ajunge până la genunchi și abia am apucat să adorm.Eu sunt tânără, dar stau bătrâni aştia aici, stau în pat și îngheață și nu zic nimic", a spus pacienta pentru Antena 3

"Este frig la baie. Apa este rece, zici că este apă de munte"

"Este frig la baie. Apa este rece, zici că e apă de munte. Să mă spăl pe mâini deși e foarte frig. la baie frig, pe coridor e frig, oriunde este frig.

"Am impresia că stau într-o morgă"

Sunt pe secția COVID internată de vineri și de cum am ajuns aici a fost frig. De când sunt aici este frig. Cadrele medicale ne spun "așa este doamna la noi. Nu vă place, vă rog să faceți o sesizare!".

Şi mâncarea care se duce la ora 10:00 se pune pe coridoare unde e frig și la ora 13:00 când deschizi plasticul ăla curge apa de acolo. este o bătaie de joc absolut", a mai spus pacienta.

