Terapiile inovative care schimbă viața pacienților cu afecțiuni hematologice

„Dacă în trecut nu prea aveai multe opțiuni terapeutice, și acestea erau cu șansă din ce în ce mai mică, în momentul de față putem găsi, la anumite afecțiuni hematologice, surprinzător, medicamente, e adevărat, inovative, care oferă un răspuns aproape similar cu cel de primă linie, ceea ce schimbă deja cu totul tipul de tratament, răspunsul la tratament”, spune, într-un interviu acordat Sursa Zilei, Horia Bumbea, președintele Comisiei Consultative de Hematologie din Ministerul Sănătății, dar și medic primar și doctor în științe medicale în această specializare.

Rezultatele obținute cu astfel de tratamente au rezultate uimitoare chiar și in cazul cancerelor hematologice.

„Aceste terapii au schimbat complet soarta unor pacienți. Vă dau un singur exemplu: un drog numit imatinip, descoperit acum vreo 25 de ani. Vorbim de o boală numită leucemie mieloidă cronică. Dacă până în anul 2000, rata de supraviețuire la 5 ani era la aproape 10%, acum, la 10 ani, rata de supraviețuire este de peste 85%. Este un succes fantastic și acesta este doar un exemplu. Avem foarte multe boli hematologice și, în general, în cancer, în boli reumatismale, progresele sunt uriașe”, spune și președintele Colegiului Medicilor din România și șeful Centrului de Hematologie si Transplant Medular Fundeni, profesor universitar doctor Daniel Coriu.

„Beneficiul cel mai mare îl consider supraviețuirea fără progresie, care este mai mare, adică acea perioadă în care pacientul nu mai are semne de boală și aceste medicamente inovative au crescut această perioadă de supraviețuire fără progresie. Vorbesc, în general, de boli cronice hematologice, care au perioadă de recădere a bolii. Trebuie din nou făcut un tratament, apoi iar stabilizăm boala. Și din punctul acesta de vedere, în anumite afecțiuni hematologice putem spune că am prelungit mult mai mult aceste perioade, de la o recădere la alta, implicit și confortul pacientului, bineînteles, care în această perioadă are semne de boală. Un alt avantaj este răspunsul terapeutic, care este mult mai bun, mai profund, avem o rată mai mare de răspuns complet, adică, de eliminarea a semnelor de boală și aceste răspunsuri sunt foarte importante în special în bolile agresive, care trebuie să obțină un răspuns complet pentru a avea o șansă mult mai mare a pacientului respectiv”, explică medicul primar Horia Bumbea.

Din păcate, România are prea puțini medici în hematologie.

„Societatea Română de Hematologie a cerut crearea a șase centre de excelență în România, distibuite omogen, unde pacientul trebuie să primească un diagnostic corect, o schemă de tratament, după care el va pleca într-un teritoriu arondat, unde va primi tratamentul și se va întoarce, la un interval de timp, să fie evaluat la acest centru de excelență”, precizează prof. univ. dr. Daniel Coriu.