Reacţia Colegiului Medicilor din România la scandalul de la Spitalul Sibiu: "Doar medicul din ATI poate să stabilească balanța între sedarea minim necesară și legare"

Potrivit, Colegiului Medicilor din România, sedarea în secțiile ATI este absolut necesară pentru ca pacientul să suporte mai bine plămânul artificial sau ventilatorul mecanic și, în cazul în care devine agitat sau are mișcări necontrolate, să nu își facă singur rău.

"Sedarea în secțiile ATI este bine să fie cea minim necesară, dar este imperativă în unele cazuri pentru a facilita suportarea plămânului artificial/ventilatorului mecanic și pentru ca pacientul să nu își autopericliteze starea de sănătate, în cazul în care este agitat sau are mișcări necontrolate. În unele cazuri, pentru ca pacientul să nu se autoaccidenteze, dar și ca dispozitivele medicale, precum cateterele, să poată fi utilizate corect și eficient, medicii ATI recomandă fixarea mâinilor pacientului cu sisteme special destinate acestui scop”, au transmis reprezentanţii CMR, joi, printr-un comunicat de presă.

Doar medicul din ATI poate să stabilească balanța între sedarea minim necesară și contenție

„Trebuie precizat că medicul ATI este cel calificat să identifice și să stabilească balanța între sedarea minim necesară și contenție, în funcție de starea și particularitățile fiecărui caz în parte”, potrivit CMR.

Prof. dr. Daniel Coriu, președintele CMR: "Medicina se face minut cu minut la patul bolnavului"

„Medicina se face minut cu minut, la patul bolnavului, având ca bază dovezile științifice și educația medicală continuă, iar evoluția stării pacientului, precum și specificul fiecărui caz în parte determină deciziile și conduita terapeutică, bineînțeles în conformitate cu ghidurile și protocoalele aplicabile.

Pentru ca rezultatele să fie optime, este nevoie de personal medical în număr suficient și bine pregătit, dotare corespunzătoare și infrastructură în conformitate cu Medicina anului 2021. Pentru cel mai bun rezultat, medicul trebuie să fie ajutat de o echipă medicală corespunzătoare și bine pregătită, echipamente și să își desfășoare activitate într-un spațiu adecvat. De altfel, acesta este un apel lansat în repetate rânduri în ultima perioadă de Colegiul Medicilor din România”, a declarat prof. dr. Daniel Coriu.

În România există 304 medici la 100.000 de locuitori. În cazul ATI, în România sunt 5 medici la 100.000 de locuitori

Referitor la scandalul de la ATI Sibiu, CMR transmite că nu se poate pronunța punctual, pe acest caz, până la finalizarea anchetelor și verificările aflate în curs.

În prima zi în care am intrat în acel modular, pe zona roșie, am rămas foarte uimită și de-a dreptul șocată. Pentru că am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare. Mergeau seringile automate de sedare. Doar erau câțiva pacienți puțin mai bine, cu respirație puțin mai bună, singuri în salon, dar se aștepta și la acei pacienți să le pună sedare într-un final. Pentru că seringile cu sedare se încărcau înainte să se termine celelalte seringi puse deja, toata lumea avea o problemă: de ce nu încărcăm seringile cu sedare?!

Într-una din zile am prins seringile cu sedare la unii bolnavi, mergeau de ceva vreme, de o oră să zic, nu era nevoie în 4 ore, cât am stat eu în zona roșie, să încarc seringa urmatoare cu sedare.Când s-a preluat schimbul, a venit colega si m-a certat de ce nu am încărcat seringa cu sedare. Și am zis: eu nu am încărcat-o pentru că în seringa asta mai este, fix exact pentru o oră cât să meargă sedarea. Și spune: Tu trebuie să încarci sedarea, pentru că dacă se trezește bolnavul? Și atunci am stat și m-am gandit: Doamne, dacă s-ar trezi vreun bolnav de aici, dacă ar spune cât a pătimit și cât a fost de chinuit, cred ca ne-ar închide pe toți!", povestește asistenta.

