Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează prima platformă de e-commerce dedicată abonaților

Rețeaua REGINA MARIA, primul furnizor care a introdus conceptul de abonamente medicale în România, lansează primul magazin online, dedicat angajaților din companiile abonate la serviciile Rețelei.

"De 25 de ani, oferim soluții personalizate de prevenție și tratament atât pentru marile companii, cât și pentru business-urile antreprenoriale. 2020 a fost nu doar un an aniversar pentru noi, ci și un an al digitalizării în ritm accelerat. În primăvară, am lansat Clinica Virtuală, prin care am asigurat accesul permanent al abonaților la servicii medicale, inclusiv la Medicina Muncii. Acum lansăm prima platformă de e-commerce dedicată abonaților. Primim foarte multe solicitări de abonare a membrilor de familie, dar și cereri din partea abonaților corporate care își doresc mai multe servicii incluse.

În plus, platformele e-commerce au schimbat radical așteptările oamenilor referitoare la accesarea produselor si serviciilor, inclusiv cele medicale. În acest context, magazinul online este soluția noastră, dar și o garanție a modului rapid și eficient în care se desfășoară interacțiunea cu noi. Totul se poate întâmpla online: de la cumpărarea abonamentului dorit, efectuarea programărilor direct de pe mobil, consultația în sine – care poate fi online sau offline și plata serviciilor", declară Andreea Minuță, Director Corporate Rețeaua de sănătate REGINA MARIA.

Magazinul online REGINA MARIA oferă abonaților posibilitatea de a cumpăra unul sau mai multe produse. De exemplu, aceștia își pot face upgrade abonamentului pe care îl au de la compania unde lucrează și pot cumpăra unul sau mai multe pachete pentru cei dragi, la prețuri preferențiale.

• Pachete pentru membrii de familie – dacă abonatul deține un pachet de servicii medicale de la compania unde lucrează, poate cumpăra pentru familia sa unul dintre cele patru tipuri de abonamente din gama Expert. Fiecare abonament are un preț standard, diferit în funcție de serviciile medicale incluse, cel mai accesibil fiind 45 de lei pe lună. Pachetele sunt concepute atât pentru adulți, cât și pentru copii.

• Upgrade pentru abonați – dacă abonatul are deja un abonament medical oferit de companie, îl poate completa cu un pachet superior. Astfel, va beneficia de serviciile medicale din abonamentul Priority, un pachet complex care include sute de analize și investigatii, dar și acces la medicii din Parteneriatul Academic și la servicii din camera de gardă. Abonamentul este disponibil atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Pe termen mediu și lung, noua platformă online REGINA MARIA va cuprinde și alte tipuri de abonamente și pachete, devenind astfel un hub online de produse și servicii medicale disponibile oricărei persoane care are grijă de sănătatea sa și a familiei sale.

"Prevenția devine tot mai mult o prioritate pentru români. În parte, este determinată de perioada pe care o traversăm, dar și de creșterea nivelului de conștientizare și accesului la servicii medicale de calitate. Un exemplu este ediția Black Friday din acest an, care ne-a demonstrat că oamenii înțeleg beneficiile prevenției și că vor să se protejeze prin abonamente complexe de servicii medicale. În doar trei zile de campanie, au fost achiziționate peste 600 de abonamente, cele mai multe din gamele premium", completează Andreea Minuță.

Experiența de cumpărare a abonamentelor în magazinul online este una completă, rapidă și simplă.

Pașii pentru achiziționarea acestora sunt următorii:

• Pentru a putea cumpăra pachetele, este necesară crearea unui cont de client, în cazul în care abonatul nu are deja activat „Contul meu”. Odată activat contul, abonatul alege produsele dorite, perioada de facturare, 3, 6 sau 12 luni, dar și persoana pentru care achiziționează abonamentul.

• În noul shop, plata se face online la achiziționarea pachetelor, cu orice tip de card (Visa, Maestro sau Mastercard). După confirmarea plății, beneficiarul primește pe adresa de e-mail contractul aferent abonamentului ales, urmând ca pachetul de servicii medicale să fie activat în termen de 3 zile lucrătoare.

• Pentru a alege cel mai potrivit pachet, pot fi comparate beneficiile mai multor produse apăsând butonul „Compară produse” și alegând pachetele ce urmează a fi analizate.

Pe lângă toate beneficiile incluse în aceste abonamente, abonații pot accesa în continuare serviciile oferite prin Clinica Virtuală, platformă online care le oferă pacienților posibilitatea de a beneficia de consultații medicale de acasă, oferind cea mai apropiată alternativă de cea clasică. În cele aproape 8 luni de la lansare, în Clinica Virtuală au fost înregistrate peste 130.000 de programări.

La aproape 25 de ani de la lansarea primelor abonamente medicale în România, portofoliul REGINA MARIA numără peste 630.000 de astfel de pachete și peste 5.000 de companii partenere, care susțin astfel sănătatea angajaților lor.