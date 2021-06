România, țara în care mor cele mai multe femei din cauza cancerului de col uterin - Analize gratuite pentru depistarea bolii

Caravana mobilă a Institutului Onconlogic începe campania pentru depistarea cancerului de col uterin. Femeile care nu și-au făcut investigații în ultimii 5 ani se pot testa gratuit.

România este ţara din UE cu cea mai mare mortalitate cauzată de această boală. Cinci femei din grupa de vârstă 20-50 de ani mor zilnic, în medie, în România, de cancer de col uterin, o boală a femeilor tinere, ce poate fi prevenită numai prin vaccinarea împotriva virusului HPV.

Perioada ideală pentru vaccinare este până la vârsta de 15 ani. Se mai poate face cu efecte pozitive vaccinul şi între 15 şi 25 de ani. Ce pot face femeile după această vârstă pentru a se proteja de virus? Să participe la programe de screening.

Testul Babes Papanicolau este cea mai buna metoda de a depista aparitia cancerului de col. Făcut regulat, an de an, acest test simplu poate identifica celulele anormale de la nivelul colului, dintr-o faza timpurie, inainte ca acestea sa se transforme in leziuni canceroase.

Practic, este cel mai important test pentru paciente pentru a depista cancerul de col uterin. În acest sens, femeile care au între 25-64 de ani care își pot face un test Babeș-Papanicolau. Unitatea mobilă a Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" București va fi prezentă în București, Șos. Pantelimon, nr. 301, în incinta DGASPC Sector 2, în cadrul unei campanii realizate prin Programul Național de Screening al cancerului de col uterin.

