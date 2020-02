Sfat de sănătate: Ce simţim când avem un atac de panică

Psihologul Ligia Moise a vorbit la ''Sfat de sănătate'' cu Andreea Cigolea despre ce simt oamenii care se confruntă cu atacuri de panică.

''Atacul de panică este o manifestare furtunoasă. E o trăire exacerbată a unei nelinişti, a unei frici. Nu ai cum să o confunzi. Oamenilor cel mai mult le este frică cum că ar muri. Într-adevăr, trăirile sunt îngrozitor de urâte.

Majoritatea oamenilor care fac atacuri de panică se duc la Camera de Gardă pentru că senzaţia este clară că vor muri. De ce? Pentru că, în momentul în care organismul meu este pus într-o situaţie pe care el o consideră ameninţătoare de viaţă (...) el va face un singur lucru, pe care l-a învăţat cândva, demult. Trebuie să se protejeze. Are două variante. Să atace sau să fugă (...) Simt cordul bătând foarte puternic, simt cum respir mult mai repede şi frica este că am să mor. Frica este că am făcut un atac de panică'', a explicat Ligia Moise, psiholog.

