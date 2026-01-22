Atenționare de călătorie în Bosnia și Herțegovina. Anunțul MAE

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina. Românii care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Bosnia şi Herţegovina sunt avertizați asupra faptului că asociaţiile transportatorilor de marfă din această ţară au anunţat acţiuni de protest la punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre ţările vecine din spaţiul Schengen, începând cu data de 26 ianuarie, relatează Agerpres.



Vor fi afectate puncte de trecere a frontierei spre/dinspre Republica Croaţia precum (dar nu exclusiv): Stara Gradiska (Croaţia) / Gradiska (BiH), Nova Sela (Croaţia) / Bijaca (BiH), Slavonski Brod (Croaţia) / Bosanski Brod (BiH), Donji Svilaj (Croaţia) / Odzak (BiH), Neum Corridor (Klek/Zaton Doli), Metkovic.



MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele de frontieră menţionate, să îşi reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale forţelor de ordine.



Pentru informaţii actualizate, se recomandă consultarea paginii web a autorităţii de drumuri bihamk.ba.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +387 33 66 88 93 şi +387 33 21 40 22, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Sarajevo: +387 61 42 83 54.



MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, http://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.