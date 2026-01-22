700 de artişti, inclusiv multe vedete de la Hollywood, susţin o campanie împotriva AI: „Furtul muncii noastre nu este inovaţie”

Actorii Scarlett Johansson, Cate Blanchett şi Joseph Gordon-Levitt. Susa foto: Colaj Getty Images

Peste 700 de artişti, scriitori şi creatori, inclusiv Scarlett Johansson, Cate Blanchett şi Joseph Gordon-Levitt, s-au unit în spatele unei noi campanii împotriva inteligenţei artificiale (AI) pentru a critica companiile din industria tehnologiei care exploatează lucrări protejate prin copywright fără permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor, informează joi revista Variety, potrivit Agerpres.

În timp ce legiuitorii de pe ambele ţărmuri ale Atlanticului examinează posibilitatea introducerii unor noi reglementări privind datele cu care sunt antrenate sistemele AI, autorii campaniei afirmă: „Furtul muncii noastre nu este inovaţie. Nu este progres. Este furt - pur şi simplu”.

Pentru Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Joseph Gordon-Levitt şi sute de alţi artişti, lupta pentru protejarea drepturilor de autor este importantă şi are menirea de a proteja nu doar propriile interese, ci şi întregul sector al industriilor creative din Statele Unite, din care fac parte filmul, televiziunea, muzica, publishingul şi digital media, care „sprijină milioane de locuri de muncă, alimentează creşterea economică şi proiectează puterea culturii la nivel global”, au adăugat autorii campaniei într-o declaraţie.

Marile companii tech „folosesc operele creatorilor americani pentru a construi platforme de AI, fără a ţine cont de legea drepturilor de autor”

Acest ecosistem este ameninţat, notează ei, din cauza faptului că dezvoltatorii de AI îşi însuşesc opere creative, adeseori fără permisiune, fără compensaţii financiare şi fără transparenţă.

„Comunitatea creativă americană este invidiată de întreaga lume"” se arată în declaraţie. „Însă, în loc să respecte şi să protejeze acest bun preţios, unele dintre cele mai mari companii din domeniul tehnologiei - multe dintre ele susţinute de fonduri private şi alţi finanţatori - folosesc operele creatorilor americani pentru a construi platforme de inteligenţă artificială, fără a ţine cont de legea drepturilor de autor”.

Noua campanie îndeamnă toate firmele să încheie acorduri sau parteneriate privind conţinuturile artistice, aşa cum au procedat deja unele dintre ele.

„Există o soluţie mai bună”, se afirmă în declaraţie, argumentând că acordurile de licenţiere responsabile pot permite dezvoltarea AI, respectând în acelaşi timp drepturile creatorilor. „Este posibil să le avem pe toate. Putem avea o AI avansată, în rapidă dezvoltare, şi să ne asigurăm că drepturile creatorilor sunt respectate”.

Scarlett Johansson luptă de ani de zile împotriva recreării imaginii sau vocii sale de către AI

Scarlett Johansson s-a pronunţat deja în trecut împotriva pericolelor AI şi luptă de ani întregi împotriva recreării a imaginii sale. În februarie 2024, ea a emis o declaraţie în care critica un videoclip viral în care o versiune AI a ei, alături de alte celebrităţi, părea că protesta faţă de mesajele antisemite ale rapperului Kanye West.

De asemenea, în noiembrie 2023, ea a întreprins acţiuni legale împotriva unei aplicaţii de AI care i-a folosit numele şi imaginea într-o reclamă online fără a avea permisiunea sa.

Totodată, vedeta hollywoodiană a condamnat OpenAI în mai 2024 pentru că i-a folosit vocea din filmul lui Spike Jonze „Her”, din 2013, ca sursă de inspiraţie pentru a dezvolta un chatbot GPT-4o denumit Sky.

Cate Blanchett: „Inovaţia fără imaginaţie este un lucru foarte periculos”

Cate Blanchett a vorbit şi ea despre AI de mai multe ori, inclusiv la Festivalul de la Toronto în 2024, în timpul unei conversaţii cu CEO-ul TIFF, Cameron Bailey. Ea a spus atunci: „Cred că este foarte important să discutăm despre orice tehnologie nouă. Cred că ar trebui să fim foarte precauţi cu ea, deoarece inovaţia fără imaginaţie este un lucru foarte, foarte periculos”.

Anul trecut, Cate Blanchett şi Joseph Gordon-Levitt s-au numărat printre cei 400 de regizori, scenarişti, actori şi muzicieni de la Hollywood care au semnat o scrisoare deschisă adresată Biroului pentru Politici Ştiinţifice şi Tehnologice de la Casa Albă, îndemnând administraţia preşedintelui Donald Trump să nu reducă protecţia acordată drepturilor de autor la cererea companiilor dezvoltatoare de sisteme AI.