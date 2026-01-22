Un muncitor român a murit după ce a fost lăsat să zacă două zile într-o fermă din Germania fără ca nimeni să cheme ambulanţa

Românul lucrase la fermă timp de trei-patru săptămâni, dar fără contract și, aparent, fără asigurare medicală.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 50 de ani a acuzat probleme de sănătate, în timp ce lucra la o podgorie din Germania în octombrie anul trecut și a murit într-un spital cu puțin timp înainte de Crăciun. Rudele cer să se afle adevărul şi să se facă dreptate, pentru că este încă neclar ce s-a întâmplat.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a zăcut inconștient pe podeaua camerei sale, unde era cazat, timp de două zile și nimeni, nici colegii, nici cei care se ocupau de cramă, nu a chemat o ambulanță. În cele din urmă, fiica sa, aflată în România şi care era îngrijorată, a mers la tatăl ei şi s-a ocupat pentru a-i oferi ajutor medical, relatează presa germană.

Cu sprijinul asociației Fair Work Baden-Württemberg, tânăra a călătorit din România în Germania pentru a-i oferi ajutor tatălui său şi o vreme a sperat că acesta ar putea supraviețui, dar românul a intrat în comă și ulterior a murit.

Poliția a anchetat cazul, dar apoi l-a predat parchetului. Presa germană relatează că actele lucrătorului sezonier român au dispărut. Acesta lucrase la fermă timp de trei-patru săptămâni, dar fără contract și, aparent, fără asigurare medicală.

După intervenția medicală de urgență, s-a afirmat că nimeni de la companie nu-l cunoștea. Ceva mai târziu, când bărbatul se afla deja în comă, a fost numit un tutore legal, așa cum era necesar şi astfel, informațiile despre asigurarea sa de sănătate au ieșit în sfârșit la suprafață.

Pentru familie, întreaga încercare a fost un coșmar, nu în ultimul rând şi financiar, deoarece transportul, repatrierea și înmormântarea bărbatului au costat sume considerabile de bani, bani pe care fiica și alte rude nu îi aveau. Prin urmare, asociația Fair Work Baden-Württemberg a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta familia de români.

„Această moarte nu poate fi considerată un accident tragic”, au declarat reprezentanţii organizației. În activitatea sa de consiliere, organizația se confruntă în mod repetat cu astfel de întâmplări, care sunt inacceptabile şi a semnalat că pentru munca lor, angajații din Europa de Sud-Est adesea nu primesc nici măcar salariul minim legal. Sunt raportate în mod repetat cazuri de cazare inadecvată, pentru care, în cele mai grave cazuri, li se rețin sume substanțiale din salarii.