Drumul din România unde este restricţionată circulaţia TIR-urilor vineri, dar şi sâmbătă, de Unirea Principatelor Române

<1 minut de citit Publicat la 17:00 22 Ian 2026 Modificat la 17:00 22 Ian 2026

Restrictii de circulatie pe Valea Oltului. Sursă foto: Agerpres

CNAIR a transmis, joi, că vor fi impuse restricţii de circulaţie, pe Valea Oltului, vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, 23 ianuarie, şi sâmbătă, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române.

"Restricții de circulație (7,5 tone) cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române.

Potrivit prevederilor Ordinului MT - MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de vineri, 23 ianuarie, si sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Ziua Unirii Principatelor Române și ziua premergătoare", a comunicat CNAIR.

Restricțiile se aplică pe DN7, pe traseul: Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), în ambele sensuri, după cum urmează:

Vineri, 23 ianuarie 2026: între 18:00 – 22:00

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026: între 06:00 – 22:00.

Conform autorităţilor, încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.