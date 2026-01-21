Praful de pe panourile fotovoltaice aduce României pierderi de aproape 200 de milioane de euro în fiecare an

Galați este orașul cel mai afectat dintre cele analizate. sursa foto: Getty

România pierde în fiecare an aproximativ 193 de milioane de euro din producția de energie fotovoltaică din cauza depunerilor de praf de pe panouri, generate de poluare și particule urbane, în special în marile orașe, arată o analiză de specialitate publicată miercuri, citată de Agerpres.

Conform cercetării realizate de SpalPanouri.ro, Galați este orașul cel mai afectat dintre cele analizate, cu pierderi anuale estimate între 14% și 25% din producția de energie.

„Într-un context în care România se află pe locul 9 în Uniunea Europeană la poluarea atmosferică (15,7 microg/mc PM2.5), studiul demonstrează că particulele de praf, polen şi poluare industrială reduc producţia de energie mult mai drastic decât se estima anterior prin extrapolare din datele vest-europene. Studiul arată că eficienţa de curăţare naturală depinde de cantitatea de precipitaţii. Majoritatea ploilor din România sunt sub 5 mm, ceea ce explică acumularea constantă de murdărie, chiar şi în sezoanele ploioase. Chiar şi precipitaţiile abundente nu curăţă niciodată 100% din depuneri. În plus, ploile uşoare (<5 mm) pot transforma praful în noroi fixat pe sticlă, agravând problema”, se arată în studiu.

Autorii analizei subliniază că, deși România nu se află într-o zonă cu climat arid, nivelul ridicat al poluării – cu 30–50% peste media Europei occidentale – generează pierderi comparabile sau chiar mai mari decât cele înregistrate în unele regiuni din Statele Unite.

Pentru operatorii de parcuri fotovoltaice și companii, specialiștii recomandă minimum două curățări pe an, respectiv trei-patru curățări în orașele cu risc ridicat, precum Galați, Iași și București. De asemenea, este indicată verificarea constantă a producției reale în raport cu estimările din Sistemul de informații geografice fotovoltaice (PVGIS), curățarea profesională a sistemelor mai mari de 100 kW și încheierea unor contracte de întreținere preventivă.

În cazul prosumatorilor, experții recomandă curățarea profesională a panourilor de cel puțin două ori pe an, precum și monitorizarea lunară a producției.

Pentru autorități, raportul propune includerea curățării panourilor fotovoltaice în programele de finanțare și în ghidurile de operare și întreținere, educarea publicului cu privire la impactul poluării asupra producției de energie și monitorizarea diferențelor dintre estimările PVGIS și producția reală.

Studiul a fost realizat în luna decembrie 2025, în 13 orașe din România — Galați, Iași, București, Constanța, Craiova, Ploiești, Timișoara, Pitești, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu – și a integrat date oficiale furnizate de Agenția Europeană de Mediu (EEA), PVGIS (Centrul Comun de Cercetare al UE), Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Asociația Industriei Fotovoltaice din România (RPIA), Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Climate-data.org.

Analiza este completată de lansarea unui instrument online gratuit – Calculatorul Național de Pierderi Fotovoltaice – care permite operatorilor și prosumatorilor să estimeze pierderile specifice fiecărei locații, pe baza metodologiei complete utilizate în studiu.