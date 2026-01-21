Agenția franceză a Medicamentului a descoperit produse pe bază de acid hialuronic neconforme în mai multe țări din UE

Produsele pe bază de acid hialuronic pentru umplere dermică sunt unele dintre cele mai utilizate în medicina estetică. Foto: Getty Images

Agenția franceză a Medicamentului (ANSM) a testat 17 mostre din produse pe bază de acid hialuronic din zece ţări din Uniunea Europeană, iar patru dintre acestea sunt „neconforme”. Instituția a atras atenția că numai profesioniştii din domeniul sanitar sunt autorizaţi să efectueze astfel de injecţii, relatează Agerpres.

Produsele pe bază de acid hialuronic pentru umplere dermică sunt unele dintre cele mai utilizate în medicina estetică, pentru tratarea cicatricilor, redarea volumului pielii sau reducerea ridurilor.



ANSM a anunțat că pentru „consolidarea protecţiei utilizatorilor şi a conformităţii” acestor produse, în plină creştere pe piaţa europeană, au fost testate 17 mostre în zece ţări din Uniunea Europeană: Austria, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Franţa, Letonia, Norvegia şi Polonia.



Pentru 13 dintre aceste mostre, testele de laborator s-au dovedit a fi conforme cu reglementările în vigoare, a adăugat autoritatea sanitară. Toate mostrele au trecut testele de sterilitate, a subliniat ANSM.



Cu toate acestea, patru probe au prezentat „anomalii punctuale legate de biocompatibilitate, compoziţia produsului sau prezenţa toxinelor bacteriene (endotoxine), necesitând investigaţii suplimentare între autorităţile sanitare competente şi producători”, a precizat agenţia.



Patru probe au prezentat „deficienţe în materie de etichetare, marcaje, avertismente şi instrucţiuni de utilizare”, a adăugat ANSM.



Însă, „în acest stadiu, niciuna dintre neconformităţile constatate nu a justificat implementarea unor măsuri restrictive”, conform comunicatului.



În cadrul acestei operaţiuni comune, fiecare ţară participantă a prelevat probe de la unul sau două produse comercializate pe teritoriul său, notează AFP.



În privinţa celor două produse prelevate de pe piaţa franceză, rezultatele pentru unul dintre ele au necesitat investigaţii suplimentare şi au determinat producătorul să ia măsuri pentru modificarea ambalajului, potrivit ANSM.