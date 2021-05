Spitalele Colentina și Foișor s-ar putea redeschide pentru pacienții non-COVID

La spitalul clinic Colentina, în cursul zilei de ieri s-a organizat un consiliu medical format din manager, director medical și sefii de secție în care fiecare șef de secție a venit cu propuneri pentru circurite atât pentru pacienți COVID, cât și pentru pacienți non COVID.

În cursul zilei de astăzi se va întocmi documentația necesară și se va trimite la DSP București, vineri. Apoi se așteaptă răspunsul DSP, răspunsul constând în trimiterea unei echipe de control pentru a verifica cirucitele și conformitatea lor după care se va da o autorizație provizorie pentru a da drumul spitalului atât pentru pacienți COVID cât și non COVID.

Spitalul Foişor: 831 de pacienţi au intervenţiile anulate

''În primul rând, săptămâna trecută, am aflat chiar printr-un document oficial furnizat de către Spitalul Foişor, că 37 de intervenţii chirurgicale au fost anulate. Vorbim despre pacienţii care erau internaţi la momentul respectiv în Spitalul Foişor şi au fost trimişi acasă după tot protocolul preoperator. Mai mult decât atât, tot cei de la Foişor ne-au comunicat că 831 de pacienţi care se afau pe listele de aşteptare ale medicilor, au intervenţiile chirurgicale anulate, nu amânate", a spus Carmina Pricopie.

Sptalul Foişor: 17 pacienţi COVID la ATI

Vorbim despre un spital imens cu aparatură de ultimă generaţie, despre un spital care are în acest moment 28 de paturi ATI, iar săptămâna trecută erau ocupate doar 17. Deci ni s-a spus la momentul respectiv, că este atât de aglomerat sistemul de sănătate pe ceea ce înseamnă îngrijirea pe Terapie Intensivă, încât a fost nevoie să se elibereze acest spital. Săptămâna trecută am aflat, că nici măcar cele 28 de paturi câte are spitalul, nu sunt ocupate la capacitate maximă. Mai mult decât atât, am aflat tot săptămâna trecută că, din totalul de paturi - 217 - erau goale săptămâna trecută.

Sunt oamenii pe care i-am văzut mai devreme în imagini, care au plecat acasă operaţi cu drenul în intervenţia chirurgicală. Sunt oameni care nu au mai putut fi operaţi şi în acest moment, un întreg spitalul stă aproape gol, cu cadre medicale. Sunt cadre medicale specializate care îngrijesc pacienţi COVID, în condiţiile în care, în acest moment nu ştim care este realitatea pe paturile ATI, pentru că de două luni de zile aşteptăm un răspuns de la Ministerul Sănătăţii, să ni se comunice oficial câte paturi ATI au fost la începutul pandemiei şi câte paturi ATI avem acum. Vorbim despre paturile ATI în total, dar şi paturile ATI pe ceea ce înseamnă pacienţi infectaţi cu COVID", a adăugat Carmina Pricopie.

57 de pacienţi, pe lista de aşteptare pentru transplant de ţesuturi

"În ţara noastră sunt 11 unităţi medicale de stat care fac acest lucru, însă cea mai importantă dintre ele este Spitalul Foişor care are în istorie foarte multe transplanturi de acest gen, iar astăzi, am aflat de la Agenţia Naţională de Transplant, că în acest moment, pe lista de aşteptare pentru transplant ţesuturi a spitalului clinic Foişor se află 57 de pacienţi", a dezvăluit Carmina Pricopie.

Spitalul Colentina, redeschis în august și pentru pacienţi cu alte afecţiuni decât COVID- 19

Spitalul Colentina din București a fost redeschis în data de 31 august şi pentru pacienţii care suferă de alte afecţiuni decât COVID-19. Conducerea spitalului anunța că a amenajat un corp de clădire în care vor fi îngrijiţi în continuare pacienţii cu COVID care au la dispoziție circuite separate.

Spitalul Colentina redevine spital suport COVID

Spitalul Colentina din Capitală a redevenit spital suport COVID, la începutul lunii octombrie, după numai 3 luni în care a funcționat și pentru pacienți non-COVID. Premierul de atunci Ludovic Orban a luat în calcul ca spitalul clinic Colentina să redevină spital COVID din cauza exploziei de cazuri din România.

