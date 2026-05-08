Satul fără niciun locuitor de lângă Râmnicu Vâlcea va fi readus la viață printr-o investiție de peste 1 milion de euro

La doar câțiva pași de municipiul Râmnicu Vâlcea există un loc aparte, unde liniștea pare să fi înlocuit forfota de altădată. Deși astăzi nu mai are locuitori, satul pare încă viu pentru cei care îi străbat ulițele. În imaginație, revin horele, copiii care aleargă desculți, caii și gospodarii întorși de la câmp, iar viața de altădată prinde contur la fiecare pas.

În realitate, este vorba despre Muzeul Satului Vâlcean, un amplu muzeu în aer liber, situat în comuna Bujoreni, care reconstituie fidel un sat tradițional. Aici pot fi văzute gospodării autentice, o școală, un han, o primărie, dar și case specifice zonelor de munte, conace sau cule boierești, toate integrate într-un ansamblu care reproduce structura unui sat de odinioară.

Proiect de 1,1 milioane euro

În prezent, potrivit Râmnicu Vâlcea Week, întregul ansamblu trece printr-un proces amplu de reabilitare, finanțat din fonduri europene și implementat de Consiliul Județean Vâlcea. Proiectul, în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro, are ca scop salvarea și conservarea patrimoniului existent.

Directorul instituției, prof. dr. Claudiu Tulugea, explică faptul că intervențiile vizează mai multe clădiri reprezentative: „Este vorba de mai multe case care au intrat într-un amplu proces de reabilitare: Școala Haretistă, Casa Iacobescu, Casa Persu, Casa Alunu, Casa Popa Mircea, Casele Boișoara 1 și 2, Casa Olteanca, Casa Bârlogu, Biserica Mângureni, Casa Bărbătești. Vorbim de o intervenție asupra lor fără a afecta arhitectura, structurile de rezistență, ci doar de înlocuirea elementelor degradate. Se vor reabilita inclusiv porțile de intrare la muzeu.”

Lucrările includ refacerea acoperișurilor, restaurarea gardurilor, a cuptoarelor de pâine și a altor elemente specifice gospodăriilor tradiționale. Până acum, au fost înlocuite peste 25.000 de bucăți de șiță, montate în trei straturi, dar și aproximativ 10.000 de elemente de gard, inclusiv stâlpi din stejar.

În paralel, la unele construcții se intervine punctual, acolo unde degradarea este mai accentuată. De exemplu, la Casa Popa Mircea se înlocuiește și tavanul, iar în multe gospodării sunt refăcute sobele și finisajele tradiționale.

Autoritățile speră ca o mare parte dintre lucrări să fie finalizate până la începutul sezonului turistic, astfel încât vizitatorii să poată descoperi un spațiu complet reabilitat.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a subliniat importanța proiectului: „Am fost la Muzeul Satului Vâlcean, unde lucrările de restaurare sunt în plină desfășurare, pe teren fiind prezenți peste 25 de muncitori care lucrează simultan la mai multe obiective din muzeu. Intervențiile au loc în cadrul proiectului „SOS Patrimoniul în Pericol!”, parte a programului amplu „Arhitectură Vernaculară”, dedicat restaurării muzeelor în aer liber.

Proiectul este finanțat cu fonduri europene și constă în restaurarea caselor tradiționale, a școlii, a bisericii din Nicolae Bălcescu, a unui cuptor de oale și tuturor gardurilor de ulucă și de nuiele. Perioada de implementare este 2025–2027, cu un buget total de 1,1 milioane euro, dintre care 10% reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea. Prin aceste lucrări nu doar că redăm frumusețea acestor monumente, dar le și conservăm pentru generațiile viitoare.”