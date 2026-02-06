Scandal uriaș la Cluj: Cum a ajuns o firmă să câștige o licitație la care nici nu a participat. Acuzații de fraudă, Boc dă un ultimatum

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: CNIR

Scandalul legat de contractul pentru centura metropolitană a Clujului ia amploare, iar o asociație care monitorizează lucrările de infrastructură cere primăriei să rezilieze contractul. Asta după ce una dintre cele trei firme câștigătoare, cu sediul în Bosnia, spune că nu dorește să participe la contract și că a fost implicată în asociere printr-un fals de către o persoană necunoscută. Între timp, cazul a ajuns în atenția DNA, iar contractul de execuție a fost suspendat. Pe rețelele sociale, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că oferă firmelor șansa de a remedia problema în maxim 10 zile lucrătoare. În caz contrar, va declanșa procedura de reziliere a contractului.

Firma bosniacă a refuzat să participe la proiect, susținând că a aflat abia anul trecut că ar fi implicată în construirea centurii Clujului și că este victimă a unei fraude. Primăria a suspendat contractul și așteaptă informații de la anchetatori și avocați, în timp ce lucrările la tronsonul principal nici măcar nu au început.

Mircea Tătar - corespondent: La Centura Metropolitană a Clujului în acest moment se lucrează doar pe acest tronson de 2km, între vestul municipiului Cluj-Napoca și locul viitorului Spital Regional de Urgență. Pe celălalt tronson, tronsonul principal de 40km din Centura Metropolitană, lucrările încă nu au început. Se lucra de abia la proiectare și în acest moment contractul a fost suspendat.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura susțin că, în lumina dezvăluirilor făcute de firma bosniacă, Primăria Cluj are o singură opţiune.

Ionuț Ciurea - director executiv Pro Infrastructura: În acest moment soluție este foarte simplă, și anume rezilierea contractului.

Primăria Cluj-Napoca a refuzat declarații directe și s-a limitat la un comunicat, susținând că procedura urmată a fost legală.

Mircea Tătar - corespondent: Până în acest moment Primăria Cluj-Napoca a evitat să ia o decizie tranșantă și să rezilieze contractul cu asocierea care a câștigat licitația pentru centură, în schimb ales să angajeze o firmă de avocați cu care să se consulte pentru decizii viitoare cu privire la contract.

Nici firma românească, liderul asocierii în acest contract, nu a vrut să explice pentru Antena 3 CNN ce s-a întâmplat de s-a ajuns aici. Într-un comunicat trimis primăriei, afirma că firma bosniacă avea doar circa 1% din contract.

Ionuț Ciurea - director executiv Pro Infrastructura: Nu contează că tu ai 1% sau 0,1% din valoarea contractului, nu contează. Este irelevant lucrul ăsta, pentru că tu participi la licitație și în asocierea respectivă, nu cu o chestiune financiară, nu ca un terț susținător din punct de vedere financiar sau ca un executor pe anumite elemente, ci cu experiența pe tuneluri.

Cei care au de suferit sunt clujenii, care așteaptă acest proiect vital de aproape 20 de ani.

Licitaţia pentru centura ocolitoare a oraşului a fost câştigată de o firmă românească, în asociere cu alţi constructori din Bulgaria, cât şi Bosnia