Scene șocante în Timișoara. O tânără însărcinată a fost bătută cu bestialitate de un recidivist - VIDEO

Scene teribile s-au petrecut marți într-o sală de jocuri din Timişoara.

Hotărât cu orice preţ să recupereze bunurile pierdute la păcănele, un individ de 27 de ani a lovit-o cu bestialitate pe angajată localului - o tânără de 22 de ani, însărcinată.

Agresorul a obligat-o apoi pe victima să scoată din casierie suma de 2.000 de lei, dar şi două telefoane mobile.

La scurt timp însă, a fost prins de poliţişti, şi reţinut. Atenţie! Urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional, scrie opiniatimisoarei.ro.

”Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi patruns in incinta unui cazinou de pe raza municipiului Timisoara, ar fi lovit angajata localului atat cu pumnii, picioarele cat si cu un scaun, iar sub amenintarea unui cutit a obligat o sa i dea suma de 2000 de lei si doua telefoane mobile, ce i apartineau. La fata locului s -au deplasat politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, care in urma investigatiilor efectuate au identificat un barbat de 27 de ani, banuit de comiterea faptei. Politistii au recuperat cele doua telefoane mobile si o parte din banii sustrasi. Barbatul de 27 de ani, cercetat pentru talharie calificata, urmeaza a fi retinut pentru 24 de ore si introdus in Arestul Politiei Timis”, transmit reprezentantii IPJ Timis.

Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.