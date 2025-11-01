Scene şocante lângă București: Un copil a înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween

<1 minut de citit Publicat la 08:38 01 Noi 2025 Modificat la 08:39 01 Noi 2025

Scene şocante lângă Capitală în noaptea de Halloween. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Scene şocante lângă Capitală în noaptea de Halloween. Un copil de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat chiar în curtea casei lui, după ce victima ar fi refuzat să îl primească pe minor din nou să colinde şi să îi dea bomboane de Halloween. Atenţia sunt informaţii care vă pot afecta emoţional. Potrivit unor surse, părinții copilului fac parte dintr-un clan de interlopi.

Minorul în vârstă de 13 ani a ieșit la colindat împreună cu doi prieteni. Când au ajuns la casa victimei, aceasta le-a reproșat că au mai fost o dată la el la colindat.

A urmat un schimb de replici, în urma cărora copilul a scos un cuțit și l-ar fi înjunghiat pe bărbat în abdomen.

În urma rănii suferite, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost transportat de urgență la spital.

Băiatul a fost prins la scurt timp de polițiști și se află în custodia acestora. Există informații conform cărora agresorul ar face parte dintr-o familie de interlopi.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nefericitul eveniment.